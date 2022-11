Lyt til artiklen

Topskat har fyldt meget i debatten forud for årets valg. For Jubii-milliardæren Martin Thorborg er emnet dog ligegyldigt.

Han voksede op i et socialdemokratisk hjem, men blev som ung liberal. Han var dog i år i tvivl om, hvor han skulle sætte sit kryds.

Blandt andet, fordi han indimellem har været lettere irriteret på Liberal Alliance, som han normalt er tilhænger af.

»Jeg blev lidt træt af Liberal Alliance, da de på et tidspunkt blev ved med at tale om topskat, og at de ville sætte den ned, men nu synes jeg, at de har tonet det lidt ned,« siger Thorborg.

I sidste øjeblik tænkte jeg, jeg sætter min stemme der, hvor mit hjerte er.

For ham gør det nemlig ikke den store forskel, om han betaler topskat eller ej.

»Jeg tjener sgu nok penge og skal nok klare mig, så det er aldrig der, mit fokus er,« siger han og tilføjer:

»Topskat for mig er nok ikke lige det, der gør, om jeg spiser en sildemad mere eller mindre. Jeg tænker mere på, hvordan vi gør hele landet rigere. Jeg er jo interesseret i, at alle har det godt. Så er der ro, og fred og folk er glade, og der er ikke noget uro,« siger han.

Så fordi du tjener så meget, så er det ligegyldigt for dig, om du betaler topskat?

Martin Thorborg ejer en villa på Strandvejen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Martin Thorborg ejer en villa på Strandvejen. Foto: Søren Bidstrup

»Ja, det kan man vel egentlig godt sige. Jeg har egentlig ikke de store behov. Jeg bor på Strandvejen med udsigt over Øresund, jeg har en fin bil – selv om den er lidt gammel – og jeg kan tage på de ferier, jeg gerne vil, og jeg har den tryghed, jeg gerne vil have. Og jeg har et godt job, der giver fede penge. Og jeg har nogle fede startups.«

»Jeg kan godt lide at tjene penge, men det er mere, fordi jeg synes, det er spændende at arbejde. Og når jeg interesserer mig for politik, så er det mere, fordi jeg er interesseret i, hvordan vi kan gavne Danmark,« siger han og tilføjer:

»Hvis jeg var utilfreds med Danmark, så kunne jeg jo bare flytte. Min mor er schweizer, så jeg kunne sikkert få lov at bo i Schweiz og betale mindre i skat, hvis det var det, jeg ville. Men det har jeg ikke lyst til.«

Det var dog ikke kun topskat-debatten, der i år afgjorde hans valg af parti.

Martin Thorborg med sin kone, Jannie Buch. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Thorborg med sin kone, Jannie Buch. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg gik og tænkte på, om Lars Løkke kunne blive tungen på vægtskålen, og om jeg skulle stemme på ham, så hvis der nu blev rødt flertal, hvor den gode Mette blev nødt til at involvere ham, at han så kunne trække hele menageriet lidt i den blå retning,« siger han og fortæller, at han havde samme tanker, da han under Helle Thorning satte sit kryds hos den radikale Margrethe Vestager.

»Dengang kunne jeg se, at det nok blev rødt, og så tænkte jeg, at de radikale kunne trække det lidt i den blå retning. Og det må man sige, at det lykkedes rigtig godt,« siger han.

Thorborg endte dog ikke med at stemme på Lars Løkke ved det netop overståede valg.

Martin Thorborg kan nyde udsigten over Øresund fra sit hjem. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Martin Thorborg kan nyde udsigten over Øresund fra sit hjem. Foto: Søren Bidstrup

»I sidste øjeblik tænkte jeg, jeg sætter min stemme der, hvor mit hjerte er,« siger han og fortæller, at hans kryds havnede ved Liberal Alliances Steffen Frølund, der også er en kendt tech-iværksætter.

»Jeg synes, han er rigtig fornuftig. Han har hjertet på rette sted, og så synes jeg, at han har nogle input, som er fornuftige,« lyder det fra milliardæren, der dog bestemt ikke er begejstret for valgresultatet:

»Nej, jeg er skuffet. Det skal jeg være den første til at indrømme.«