Den, der lever stille, lever godt, lyder det velkendte motto ofte blandt landets rigeste. Men det har Jubii-stifteren og mangemillionær Martin Thorborg lavet om på.

Han kører gerne rundt i Porsche og fortæller stolt om sin strandvejsvilla. Og senest har han gjort sig bemærket ved at revse flere af landets rigeste.

»Han (Christian Kjær, red.) føler nærmest, at alle er efter ham, mens han sidder og æder trøfler med den ene hånd og kaviar med den anden uden at forstå, hvorfor folk var så sure,« lød den barske kritik fra Martin Thorborg i påsken i en artikel i Berlingske.

Her langede han ud efter flere danske rigmænd – blandt andre Kim Fournais, der var med til at stifte Saxo Bank, FLSmidth-arvingen Christian Kjær samt LEGO-arvingen Anders Kirk Johansen, som han mener er på rigmændenes 'taberhold', hvad angår popularitet.

Artiklen var egentlig et modsvar på en tidligere artikel om Kim Fournais, der mener, at rige mennesker bliver dæmoniseret, og at det er ufedt for hans børn, når han bliver kaldt rigmand.

Den problemstilling kan Thorborg ikke følge. Han mener i stedet, at det er rigmændenes attitude og måde at være på, der skaber problemer.

»Min konklusion var bare lidt, at hvis man har problemer med, at ens børn bliver drillet, eller at man selv bliver generet, at så er det måske mere et spørgsmål om ens attitude, end at det er et spørgsmål om økonomi,« uddyber Thorborg overfor B.T.

Ifølge eliteforsker ved CBS, Christoph Ellersgaard, er Thorborgs kritik af mangemillionærerne ret opsigtsvækkende. Det er nemlig yderst sjældent, at man ser den slags personangreb i overklassen.

»I den økonomiske elite er der nogle skillelinjer. På den ene side har man skellet mellem dem, der enten er født med penge eller født ind i en familie, der selv er en del af eliten eller den øvre middelklasse – og så er der dem, der ligesom Thorborg, har arbejdet sig op, og har et blik for, hvad almindelige mennesker tænker og føler,« siger Ellersgaard.

Han forklarer, at der desuden er et skel mellem dem, der ejer deres penge selv – ligesom Thorborg – og dem, som blot forvalter dem. Og at Thorborg derfor kan tillade sig at være mere bramfri i pressen.

Thorborg revser blandt andre Anders Kirk Johansen for at have kørt sin firhjulstrækker ud på en halvfrossen sø for sjov.

»Christian Kjær og Anders Kirk er jo netop dem, der er etableret, men som tilhører dem, der ejer noget. De kan ikke blive fyret og kan derfor tillade sig mere,« siger Ellersgaard og forklarer videre, at andre typer arvinger, der for eksempel ejer familievirksomheder kan tillade sig mindre og må være knap så 'flashy', da det ellers kan gå ud over deres virksomheder.

Ifølge Ellersgaard kan Thorborgs kritik også ses, som et opgør mellem 'gamle' og 'nye penge'.

Mens andre rigmænd som Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen er kommet tæt på Kongehuset og primært omgås eliten, så er det anderledes for 51-årige Martin Thorborg.

»Han er stadig stolt af, at han kommer fra Vestegnen. Og måske gør han andre lidt utryg, når han ikke altid har jakkesættet på i det store erhvervsliv, og når han ikke underkaster sig sproget og bare insisterer på at være den, han er,« siger Ellersgaard, der forklarer, at springet fra 'nye' penge til 'gamle' penge er en proces.

Ofte kalder man formuerne for 'gamle penge' i anden generation. Og det er ofte blandt dem, at man for eksempel finder Kongehusets venner.

»Den første generation skal lige have slebet kanterne af, mens den næste generation måske bliver en del af det gode selskab. Det kunne vi også se med Anders Holch Povlsen, hvor hans far ikke havde samme relation til den etablerede elite, som Anders Holch Povlsen har fået, og som også Lego-familien og andre har fået.«

I enkelte tilfælde formår folk dog allerede i første generation at komme helt inden for i varmen – ligesom Fritz Schur, forklarer Ellersgaard.

Ifølge Thorborg vil han med sine udtalelser egentlig blot vise, at han ikke mener, at folk har problemer med hans rigdom – da han selv har arbejdet hårdt for sine penge:

»For mig handler det meget om at vise, at det kan lykkes for sådan en tosse som mig, der har 9. klasse med, at få råd til at bo på Strandvejen og have en fed bil og have et spændende liv og måske give inspiration til dem, der også droppede ud efter 9. klasse eller tidligere,« siger Thorborg, der ikke selv har oplevet at blive 'dæmoniseret' grundet sin rigdom.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christian Kjær og Anders Kirk Johansen.