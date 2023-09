Et halvt års tid.

Mere blev det ikke til for Martin Thorborgs involvering i brugtvognsselskabet Usado.

Ifølge Finans.dk var det ikke nogen lukrativ forretning for iværksætteren.

Tværtimod.

Martin Thorborg solgte sine aktier i virksomheden, der oprindelige hed Dreivers, for bare en krone – efter at den oprindelige investering lød på cirka 700.000 kroner.

»I’m sorry. Jeg er sgu for velhavende til at gå og være i dårligt humør,« som han forklarer til mediet.

Og det var sådan, at brugtvognseventyret fik ham til at føle, fordi han havde andre tilgange til forretningsmodellen end bagmændene.

Martin Thorborg gik med i Usado i begyndelsen af året, og allerede i sommer sagde han igen farvel.

Parterne er gået hver til sit i al mindelighed, lyder det også.

De oprindelige stiftere, Thomas Mørk og Lennart Aabye Fenger, oplyser til Finans.dk, at de fleste investorer igen er købt ud.