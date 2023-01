Lyt til artiklen

Jubii. Euroinvestor. Dinero. Ageras. Og......

Ja, faktisk kan Martin Buch Thorborg ikke selv på stående fod huske alle de virksomheder, han har solgt.

Men han kan huske den sidste: GoLearn.

Det er nemlig netop sket.

»Ja, det er rigtigt, at GoLearn er blevet solgt. Så det er jeg glad og stolt over. Min kone og jeg fejrede det i fredags med at spise noget god mad, drikke en flaske Cristal og gå i byen til klokken 5,« fortæller serieiværksætteren til B.T.

Han må af juridiske årsager ikke selv oplyse, hvad den finske konkurrent Eduhouse har givet for GoLearn, men Børsen har skrevet, at det er en estimeret pris på cirka 100 millioner kroner.

Martin Buch Thorborg fortæller selv, at han ejede omkring 12 procent af GoLearn, så simpel hovedregning afslører, at Jubii-stifteren som indkasserer i omegnen 12 millioner kroner på salget.

Alligevel har pulsen været intakt under og efter hele salgsprocessen.

»Jeg skal være helt ærlig med dig: Min puls steg ikke ét slag. Det gjorde den, da vi fik vores første kunde, eller da virksomheden for første gang kørte rundt. Men jeg synes, det er en flad fornemmelse at sælge. Min livsstil ændrer sig jo heller ikke, selvom jeg får en god sjat penge,« siger han.

GoLearn, der udvikler elektroniske kurser til virksomheder, havde eksisteret omkring seks måneder, da Martin Buch Thorborg og hans kompagnon i 2017 købte sig ind i firmaet.

De brugte de første år på at videreudvikle GoLearns forretningskoncept, og siden har det kørt som smurt.

I den forbindelse nævner Martin Buch Thorborg flere gange, at GoLearns stiftere har gjort et godt stykke arbejde, og det er da også dem, han nævner, når han forsøger at forsvare sin egen begrænsede eufori over salget.

»Processen med at hjælpe iværksættere er det, der gør mig mest glad. Jeg er som sagt glad og stolt over salget, men det gør mig mest glad at tænke på, at der måske er en, der kan købe et hus for pengene eller betale en kassekredit af,« siger Martin Buch Thorborg og fortsætter:

»Jeg er jo ikke Lars Seier-rig, men jeg har, hvad jeg skal bruge, så det er ikke salget, hvor det peaker for mig. Pengene ryger ind på kontoen, og jeg tænker: 'Yes, det lykkedes'. Herefter går jeg i gang med at se, hvad der så kunne være spændende at kaste mine kræfter ind i.«