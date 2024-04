»Men man kunne forvente af de 'mental load'-kvinder, at de skammer sig lidt over deres store selvfortabelse. Og så bare tager sig lidt sammen.«

Sådan lyder afslutningen på et debatindlæg i Jyllands-Posten, der har sognepræst Marie Høgh som forfatter.

I indlægget nævner hun influenceren Christina Sander, som tidligere har fortalt om 'mental load' til samme medie, og det førte til, at de to endte med at sidde overfor hinanden i 'Go' Aften Live'.

Her gentog Marie Høgh sin pointe med ordene:

Hvad er 'mental load'? Ifølge UCLA, Californiens Universitet, defineres 'mental load' som det 'tænkearbejde', du laver hver dag. Det kan være tankerne om, hvilke dagligvarer du skal købe, madplaner og lignende opgaver. Den slags usynlige opgaver kan påvirke både relationer samt det fysiske og psykiske helbred.

»Vi lever simpelthen i en tid, hvor kvinder og mænd er fuldstændig ligestillede, og hvordan man så fordeler opgaver i sit hjem, det er simpelthen ikke noget, der fortjener en offentlig samtale i vore dage, hvor verden er i brand omkring os. Jeg synes simpelthen, at I skulle gå hjem og skamme jer.«

Men nu anklages Marie Høgh på de sociale medier for at være hyklerisk.

Det sker, efter det er kommet frem, at hun og hendes familie i 2023 søgte efter en au pair, som skulle hjælpe med børnepasning, afhentning af børn, rengøring, oprydning og tøjvask.

Flere påpeger, at Marie Høgh af samme grund ikke er den rigtige til at kritisere 'mental load', og at det som minimum burde have været nævnt i debatten.

Det samme mener Christina Sander.

»Det er ekstremt relevant, når hun udtaler sig om 'mental load', for hun betaler for, at et andet menneske tager 'the mental load' for hende. Derfor oplever hun det ikke selv,« siger hun til TV 2.

Men Marie Høgh giver ikke meget for kritikken.

Det fortæller hun i et længere skriftligt svar til B.T., som du kan læse i sin helhed nederst i artiklen.

»Mine modstandere har forsøgt at aflede og afspore debatten ved at pløje rundt i mit privatliv. Det er sådan man gør i øjeblikket, når man løber tør for saglige argumenter – går efter manden, eller i dette tilfælde kvinden, i stedet for bolden. Vi har lidt hushjælp. Og lad mig i øvrigt tilstå, at jeg også har en elpisker i køkkenet, fremfor en hjulpisker og vi overvejer at købe en robotplæneklipper til sommerhuset. Hvis nogen skulle blive forarget over dét.«

»Hverken mit eller andre privilegerede vestlige kvinders privatliv er betydningsfuldt nok til at danne grundlag for en offentlig debat. Punktum.«