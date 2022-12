Lyt til artiklen

Vi kender hende som en benhård politiker i både ind- og udland.

Men Margrethe Vestager har også andre roller at udfylde. Blandt andet en helt ny som bedstemor.

Det afslører hun på sin Instagram, hvor hun har delt at billede af sit nyfødte og storgabende barnebarn.

'Jens er ankommet. Alt er godt, og vi er glade,' skriver hun.

Men selvom den 54-årige EU-konkurrencekommisær kan glæde sig over sin nye rolle som bedstemor, er hun ikke sen til at gemme de mange globale udfordringer, som barnebarnet er født ind i.

'Jens er født ind i en urolig verden, hvor masser af mennesker lider. Og den samme verden er også en verden fuld af ​​kærlighed, venlighed, latter, skønhed og mennesker, der arbejder sammen for at gøre den til et bedre sted. Lad os gøre den bedre,' skriver hun.

Den tidligere leder for Radikale Venstre får også gratuleringer med på vejen fra sine gamle kollegaer. Heriblandt den forhenværende leder for samme parti, Sofie Carsten Nielsen, der blandt andet skriver tillykke med den nye rolle.

Også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt sender en hilsen.

'Wow, Margrethe. Det er kæmpe stort,' skriver hun.