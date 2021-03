Den aktuelle MeToo-diskussion udfordrer samspillet mellem mand og kvinde. Det kunne man tro, at en kommende sexolog ville begræde.

Men når den kommende sexolog hedder Manu Sareen, og når selvsamme tidligere har været ligestillingsminister – så forholder det sig anderledes:

»MeToo er en gave. Det svarer til Berlinmurens fald,« siger Manu Sareen.

»Kollektivt har vi været døve på grimheden i sproget og blinde på grimheden i vores måde at opføre os på. Det er godt, at der nu bliver talt om det.«

Den tidligere ligestillingsminister er begyndt at læse til sexolog hos Joan Ørting og er ikke i tvivl om, at kvinder lider mere end mænd, når det handler om sexisme.

Selvom han selv har oplevet, at en kvinde blev for nærgående, er han ikke ét sekund i tvivl om, at MeToo er kvindernes kamp.

»Jeg har prøvet at stå i en elevator med en kollega, der pludselig begyndte at kysse mig.«

Han skubbede hende væk og sagde:

»Dér er jeg altså ikke lige.«

Rundt om Manu Sareen 53 år.

Tidligere radikal og senere Alternativet-politiker. Nu opstilles han for Socialdemokratiet til kommunalvalget.

Tidligere minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Uddannet socialpædagog, konfliktmægler og coach.

Skilt to gange, første gang i 2014, anden gang i 2020.

Har børnene Cilja, Alvin og Felix fra sit første ægteskab og datteren Nova fra sit seneste.

Forfatter til flere bøger, blandt andet om Nørrebro-drengen Iqbal Farooq.

Sammen med Joan Ørting laver han YouTube-programmet Sex med Manu og Joan.

Aktuel i DR-programmet Den store premiere.

Men han følte sig hverken krænket eller smigret. For når mænd udsættes for sexisme, er det ifølge Manu Sareen et mindre overgreb, end når kvinder forulempes.

»Mænd forstår ikke, at der er en asymmetri i deres favør – både på arbejdspladsen, fysisk og i MeToo.«

Han opdagede asymmetrien, da han var ligestillingsminister:

»Når mænd skulle være med til at indrette boligområder, ville de have fodboldmål og løbebaner og alt muligt. Mens kvinder ønskede, at buskene skulle beskæres, og der skulle sættes mere lys op. Dengang gik det op for mig, hvor bange kvinder er for at bliver overfaldet og voldtaget.«

Daværende socialminister Manu Sareen og daværende justitsminister Mette Frederiksen præsenterer regeringens udspil »En ungdom uden kriminalitet« i 2015.

Det ændrer fundamentalt styrkeforholdet mellem mænd og kvinder, at mænd er i stand til at voldtage.

»Selve penetreringen er det mest ødelæggende. Den kan smadre en kvindes seksualitet, når det sker under en voldtægt,« mener han.

»Selvom en kvinde kysser mig i en elevator eller tager mig på røven, så har jeg ikke den angst,« siger han.