Det var et smart match i de fine cirkler, da den danske baronesse Caroline Iuel-Brockdorff i 2001 giftede sig ind i den stenrige britiske Fleming-familie.

Den rige britiske familie blev beriget med en aristokrat, mens Caroline med sit nye efternavn Fleming fik adgang til de højeste sociale lag i det britiske – samt en kæmpe formue at tære på.

Det er blandt andet kommet Valdemars Slot, der i øjeblikket er et stridspunkt mellem den nu tidligere baronesse og hendes søster, til gode. Flere gange har Caroline Flemings eksmand Rory Fleming postet gedigne summer i det gamle familieslot på Tåsinge.

Og det har der også været rig mulighed for. Fleming-familien hører til blandt Storbritanniens rigeste.

Caroline og Rory Fleming blev gift i 2001 på Valdemars Slot. Til venstra for brudeparret ses hendes far, lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, mens Rory Flemings forældre ses til højre. Vis mere Caroline og Rory Fleming blev gift i 2001 på Valdemars Slot. Til venstra for brudeparret ses hendes far, lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, mens Rory Flemings forældre ses til højre.

»Det er en af de meget rige familier i England, det er en familie i den tunge milliardklasse, og det er en meget diskret familie,« fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der har boet 20 år i London.

Caroline Fleming var 26 år, da hun blev gift med Rory Fleming ved et stort bryllup på Valdemars Slot. Parret havde mødt hinanden to år tidligere til en venindes fest i Los Angeles.

»Det var kærlighed ved første blik, og vi blev stormende forelsket. Vi var ikke fra hinanden en eneste dag eller nat i de første to et halvt år,« har hun fortalt til mediet To The Moon, Honey.

Ved ægteskabet mistede Caroline Fleming sin baronessetitel, men til gengæld åbnede Flemming-efternavnet mange døre. Foruden at Rory Fleming er nevø til Ian Fleming, der er forfatter til James Bond-bøgerne, er familien også en kendt, hæderkronet og gammel bankfamilie i England.

Rory Fleming, der her ses ved siden af Caroline Fleming, har sammen med sin familie arvet en stor del af formuen efter James Bond-forfatteren Ian Fleming, der var hans fars fætter. Foto: Claus Fisker Vis mere Rory Fleming, der her ses ved siden af Caroline Fleming, har sammen med sin familie arvet en stor del af formuen efter James Bond-forfatteren Ian Fleming, der var hans fars fætter. Foto: Claus Fisker

»I England er der 'nye' penge og 'gamle' penge. Familien Fleming tilhører den del af de rige, som man i de fineste sociale kredse, hvor også kongehuset kommer, nikker ja til. Det er ikke russiske oligarkpenge, som man ikke rigtig bryder sig om,« siger Jakob Illeborg.

Grundstene til Fleming-familiens formue blev lagt tilbage i 1873, da skotten Robert Fleming oprettede en mindre investeringsbank i den skotske by Dundee. Fleming-familien investerede efterfølgende blandt andet i de amerikanske jernbaner, hvilket gjorde familien meget formuende.

Med årene voksede familiens selskab, indtil familien i år 2000 solgte bankvirksomheden til den amerikanske bank Chase Manhatten, hvilket gav familiens 130 medlemmer et overskud på 8,5 milliarder kroner til deling.

I 2002 lavede familien et nyt investeringsselskab, Fleming Family & Partners, der skulle holde styr på familiemedlemmernes penge. Selskabet blev senere udvidet til også at tage andre meget rige klienter ind. I 2014 valgte man at slå virksomheden sammen med Stonehage Group, så virksomheden nu hedder Stonehage Fleming Family and Partners.

Caroline Fleming med datteren Josephine i 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Caroline Fleming med datteren Josephine i 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen

Mens Fleming-familien er kendt for sin diskretion, kan man sige nærmest det modsatte om Caroline Fleming. Efter sin skilsmisse fra Rory Fleming, som hun fik to børn med, har hun deltaget både i realityshowet 'Ladies of London' og været vært på 'Danmarks næste topmodel'. Dertil kommer, at Caroline Fleming efter sin skilsmisse indledte et forhold med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, som hun også fik et barn med.

»Da Caroline Fleming gik fra Rory Fleming til Nicklas Bendtner, blev hun dækket på en helt anden måde. Hun blev en WAG – wives and girlfriends – som man kalder fodboldspilleres damer. Der kom ikke mindre fokus på hende i sladderpressen, men hun røg ind i en anden kategori og fik en anden status,« forklarer Jakob Illeborg.

I forbindelse med Caroline og Rory Flemings skilsmisse blev der spekuleret i, at den tidligere baronesse blev forgyldt med flere milliarder kroner. Det har hun selv flere gange afvist, ligesom hun i flere interview har fortalt, at hun skal arbejde for at leve.

Ifølge Jakob Illeborg er hun dog næppe gået tomhændet fra sin britiske mand.

Caroline Fleming har flere gange fået hjælp fra sin eksmand, Rory Fleming, til at holde økonomien kørende i Valdemars Slot, der har kæmpet med store underskud. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Caroline Fleming har flere gange fået hjælp fra sin eksmand, Rory Fleming, til at holde økonomien kørende i Valdemars Slot, der har kæmpet med store underskud. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg ved ikke, hvor mange penge hun fik, men Rory Fleming er en meget velhavende mand, og det britiske skilsmissesystem fungerer sådan, at medmindre der er en helt særlig anordning, så skal man dele pengene et godt stykke af vejen. Så der er ingen tvivl om, at hun har fået nogle penge,« siger han.

Rory Fleming har igennem årene også ydet store lån til Valdemars Slot for at holde det økonomisk hårdt trængte slot oven vande. Ifølge B.T.s kilder er den britiske rigmand dog ved at være træt af balladen om det danske slot, og måske kan han snart blive fri.

For bliver de to søstre ikke snart enige om stridens kerne – et regnskab, som Caroline Fleming nægter at underskrive – så styrer det gamle familieslot direkte mod en konkurs og et salg. Og dermed kan det ryge ud af den familie, der har ejet det i 12 generationer.