Lotte Arndals badedragt er af mærket Agent Provocateur. Den har kostet en mindre formue og levner kig til både balder, bryster og talje.

Badedragten som hun beskriver som 'superfed og megasexet’ var perfekt, da Lotte Arndal for ni år siden var på honeymoon med sin mand og boede på et hotel, der var forbudt for børn.

I dag føler den 51-årige Lotte Arndal sig ‘rimeligt malplaceret’ i sin gamle badedragt.

»Den var god til at ligge ved poolen og være lækker i, men den passer ikke helt til, at lave vandbomber på stranden,« siger hun.

Lotte Arndal er som 51-årig mor til fire børn mellem to og 18 år. Foto Lotte Arndal.

»Lige nu er jeg meget mor. Jeg skal kunne fange krabber på stranden og har mere brug for en badedragt, der er praktisk end en, der er sexet og smart.«

Lotte Arndal blev mor første gang, da hun var 32 år og som 37-årig fik hun nummer to. Men da hun mødte sin nuværende mand, der er 15 år yngre end hende, fik hun som 46-årig nummer tre og fødte i en alder af 48 år sit fjerde barn.

Graviditeterne har ikke ændret voldsomt på hendes krop. Hun vejer det samme, som hun altid har gjort, men brysterne er ‘blevet længere’ og huden løsere.

»Men jeg finder en ro i min alder, og føler mig i dag mere forankret i mig selv. Det giver plads til lidt mere løs hud. For når andre ting falder på plads, må huden godt hænge lidt.«

Sommerkroppen I artikelserien 'Sommerkroppen' sætter B.T. fokus på kroppen, og hvordan vi trives i den, vi hver især er udstyret med. Hvornår føles den tilpas, hvornår føles den helt forkert – og hvad kan tricke den ene eller den anden følelse?

Som 51-årig er hun mere tilpas i sin krop end nogensinde og har ikke lyst til at gribe ud efter hverken Botox eller brystløft.

»Når man ser en 47-årig på gaden, der har fået lavet alt muligt, så tænker man alligevel ikke, at der går en 27-årig. Man tænker: Der går en på 47, der har fået Botox. Det er vigtigere, at holde kroppen ved lige og bære den flot, det betyder langt mere i forhold til at se yngre ud, end at man ikke har én fold i panden.«

Som personlig træner og indehaver af Arndal Spa er det Lotte Arndals job at motivere ikke bare sig selv, men også sine kunder til at lette sig fra sofaen og få trænet. Og der er ingen undskyldning for at komme i gang:

»Mange bruger alder som en undskyldning for, at de er blevet tykke eller har fået ondt i ryggen, men det er ikke alderen … der er fordi, de er holdt op med at lave noget.«

Det behøver ikke at tage langt tid, lover hun. En times træning tre gange om ugen er nok, hvis man gerne vil stå skarpt.

Men selv hos en personlige træner kan hverdagen – med to små børn, en mand, der arbejder meget, og en datter, der netop er blevet student – være så tætpakket, at det kniber med tid.

»Lige nu når jeg ikke selv at træne så meget som jeg ggernevil. Men jeg holder min grundform ved lige, har et job, hvor jeg aldrig sidder ned og så er jeg aldrig uvenner med min krop.«

Når Lotte Arndal ser sig omkring blandt sine jævnaldrende, ser hun – især kvinder – der er skuffede.

Alt om Lotte Arndal 51 år.

Mor til fire børn i alderen fra to til 18 år.

Bor i København med sin mand Allan og børn.

Personlig træner og ejer af Arndal Spa i København.

»Over at livet ikke blev, som de troede, det skulle være, og over at kroppen ikke gør, som de troede, den skulle. Skuffelsen får dem til at sætte sig i sofaen, spise chokolade og drikke vin.«

»Mange kvinder midt i livet bøvler med at være tro mod sig selv og det liv, de har valgt. Pludselig er de ikke længere 25 år. Drømte de om en ny uddannelse er det måske ved at være for sent. De kan heller ikke bare flytte til London i morgen og har de endnu ikke fået børn, er det ikke længere en mulighed.«

»Mellem 40-50 går det op for én, at det her er livet, som det blev. At det liv, man har nu, er konsekvensen af de valg, man tidligere har truffet.«

For hende selv var det som at få et nyt liv, da hun først i fyrrerne mødte sin nuværende mand. Han var yngre end hende og ønskede sig børn, så de fik frosset nogle af hendes æg ned. Æg, der senere blev til sønnerne Sebastian og Adrian, der i dag er fire og to år.

»Mit liv er anderledes end de kvinder, der føler, at livet er gået i stå og at ingen længere har brug for dem. Jeg er som en kat, der har fået endnu et liv … Fordi jeg fandt en yngre mand og fik to små børn, da jeg troede, jeg ikke skulle have flere.«

Personlig træner Lotte Arndal bryder sig ikke om kvinder med bodybuilderkroppe. Foto Lotte Arndal

Hun er taknemmelig for, at hendes krop lod hende blive mor igen. Taknemmeligheden under hun andre at opleve, for alt for mange kvinder ligger i evig krig med deres krop.

»De taler om deres krop i tredje person. ‘Kom så din dumme, tykke, fede krop, nu skal vi træne’,” hører hun nogle gange kunder sige. Den tone bryder hun sig ikke om:

»Tal pænt til kroppen. Den er jo dig. Du skal ae dine lår og takke dem for at de bærer dig hjem hver dag. Slut nu fred med din krop. For kroppen er et resultat af de valg, du træffer. Den ser ud præcis som den gør, fordi du har truffet de valg, du har.«

Lotte Arndals kunder dukker ofte op hos hende, når de har ladet står til i en periode -–måske er de blevet skilt eller fyret eller noget andet er årsag til at de i en periode har spist eller drukket for meget.

»Så kan de godt skælde ud på sig selv, men det skal de holde op med. For det gav mening, da de valgte at spise en plade marabou, og det er fair nok. I stedet skal de takke sig selv for, at de nu gør noget ved det.«

Skal Lotte Arndal forestille sig en smuk krop er det en veltrænet krop.

»Engang skulle man bare være tynd, I 00erne da cross fit blev moderne var stærk det nye sort. Men jeg synes ikke, at kvinder skal ligne bodybuildere, det er ikke pænt, når kvinder ikke kan have overarmene i en skjorte.«

For hende er en tonet og bevægelig krop smukkest.

»Lidt som en dansers krop. En god krop er feminin med en flot numse og flotte lår. Og her er det vigtigt at stramme lår er langt smukkere end tynde lår.«