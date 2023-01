Lyt til artiklen

Hun nægtede at dø under coronanedlukningen, for Lise Nørgaard ville have en fest, når hun skulle herfra.

Det får hun lørdag, når hele Danmark er inviteret med til bisættelsen. B.T. er med hele vejen.