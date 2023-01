Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag meddelte familien til journalist og forfatter Lise Nørgaard, at hun er gået bort i en alder af 105 år.

Hun sov stille ind søndag aften.

På de sociale medier strømmer det ind med reaktioner på dødsfaldet af hele Danmarks 'Matador mor'.

Nyudnævnte kulturminister Jakob Engel-Schmidt skriver på sin Facebook, at dansk kultur har mistet et livsstykke.

»Tak, Lise Nørgaard. For Matador, for afsnittene af Huset på Christianshavn, for at være et forbillede og for altid at sige din mening,« skriver han i et opslag på Facebook og fortsætter:

»Kulturen har mistet et livstykke. Og Danmark et vigtigt vidne og bidragyder til sin samtid.«

»En af Danmarks helt store kvinder er gået bort. Lise Nørgaard blev uddannet journalist, da der stort set kun var mænd indenfor det fag. Hun gik om nogen forrest i kvindekampen. Tak for alt,« skriver Digitaliserings- og Ligestillingsminister Marie Bjerre på Twitter.

Den tidligere justitsminister Søren Pind skrev i 2010 bogen 'Lise Nørgaard – et portræt'. På Twitter hylder han sin veninde, hvor han takker hende for livet og for at være en god ven.

»Lise er død. 105 år. Sikke et liv. Sikke en dame. Tak for det hele. Et livsstykke – dejlig og god ven. Fred være med dig,« skriver han.

Lise er død. 105 år. Sikke et liv. Sikke en dame. Tak for det hele. Et livstykke - dejlig og god ven. Fred være med dig — Søren Pind (@sorenpind) January 2, 2023

Statsminister Mette Frederiksen sender en sidste hilsen til Lise Nørgaard på sin Instagram.

»Lise Nørgaard var alt andet end 'kun en pige'. Vi siger farvel til et nationalklenodie. En stærk og folkekær kvinde, der aldrig var bange for at gå forrest. Hun gav os Matador. Et stykke danmarkshistorie. Og afsnit af Huset på Christianshavn. Hun har med sin skarpe pen, ukuelige personlighed og altid kritiske nysgerrighed bidraget til sin samtid som få andre. Kære Lise Nørgaard, må du hvile i fred.«

Direktør for Tænketanken Europa Lykke Friis mindes i et opslag på Facebook, hvor hun fortæller om deres første møde tilbage i 2013.

»Lise Nørgaard! Tænk, at du ikke er her mere. Glemmer aldrig vort først møde til KU’s tyske valgfest i 2013. Eller da vi hædrede dig på KU for Matador, og »Røde« sang,« skriver hun og fortsætter:

»Men sjovest var nu middagen hjemme hos os, blandt andet med Vincent Hendricks og Søren Pind. Jeg havde sagt til min mand inden: 'bare rolig. Det bliver ikke sent. Lise er jo snart 100'. Da klokken var 1.30 slæbte min mand stadig drinks ind. For vi slet ikke færdige med at diskutere livet, politik, Tyskland og hunde. Først en time senere var det os andre, der måtte give op.«

Pia Kjærsgaard takker i et opslag på Twitter Lise Nørgaard for det bidrag hun har givet til alle danskeres liv.

»Jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med Lise Nørgaard ved forskellige lejligheder. Inspirerende, klog, sjov og vidunderlig. Tak for det kæmpebidrag du har tilføjet til vores alle sammens liv. Ære være dit minde,« skriver hun.

Som forfatter og skaber af serien 'Matador' hyldes Lise Nørgaard også af Korsbæk på Bakken, hvor danskere i dag kan komme i en nostalgisk stemning, når de rejser tilbage til Lise Nørgaards klassiker.

»Der er få, der har givet så meget, som Lise Nørgaard. En dag som i dag føles ord fattige. Danmark har mistet en stor person. Lise Nørgaard har i sit 105 årige liv gjort generation efter generation klogere og rigere på store oplevelser.

»Kære Lise. Tak for dine historier, dit store engagement, din humor og store arbejde for Korsbæk på Bakken helt til det sidste. Tak for dig, Lise. Æret være Lise Nørgaards minde.«

Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, deler også sine oplevelser med Lise Nørgaard.

»Det siger noget om Lise Nørgaard, at indbakken ikke var tømt, da hun gik bort. For nogle måneder siden kontaktede jeg hende og inviterede hende på frokost for at tale om, hvordan man bliver en god Tivoli direktør. Hun sagde med det samme ja tak! Hun synes det var så godt, at Tivoli endelig havde fået en kvindelig direktør og hun fulgte skam med. Det skulle være i Grøften. Desværre måtte frokosten grundet helbred og travlhed skubbes et par gange. Vi nåede ikke frokosten, men hvor efterlader Lise Nørgaard os en kæmpe arv og ikke mindst et billede af værdighed.«

Forfatter Sara Blædel takker i et opslag på Facebook, Lise Nørgaard for inspirationen.

»Sikke et fantastisk liv. Tak for inspirationen.«