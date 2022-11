Lyt til artiklen

De har arbejdet sammen i årevis. Kender hinandens styrker og svagheder, og så kan de sammen grine af en mislykket ferie til Kreta.

Lisbet Dahl og James Price overraskede alle, da de kort efter et farvel til Cirkusrevyen på Bakken annoncerede, at de sammen laver en ny revy i Tivoli. Men hvordan kom det hele i stand? Og hvad skete der egentlig på Kreta?

»Det er et tilfælde, at det blev sådan. Det var faktisk en joke,« fortæller Lisbet Dahl.

Hun havde længe gået med overvejelser om, at 2022 ville blive hendes sidste år i Cirkusrevyen, hvor hun havde været fast inventar i flere årtier – og da James Price fortalte, at han heller ikke skulle lave den kendte revy på Bakken mere, var Lisbet Dahl hurtig.

Lisbet Dahl og Jams Price. Foto: Silla Bakalus Vis mere Lisbet Dahl og Jams Price. Foto: Silla Bakalus

»Jeg sagde: 'Hvad skal du og jeg så lave'?, og så sagde han: 'Revy i Tivoli', og så grinede vi. Vi havde aldrig drømt om, at det skulle blive til noget,« fortæller Lisbet Dahl.



Men sådan blev det. For James Price ringede kort efter til Tivoli, og så var aftalen på plads.

»Det var et utroligt held, at glassalen var ledig. Vi var på rette sted i rette tid,« lyder fra James Price ved bordet på Fru Nimb i Tivoli, hvor B.T. har sat den populære skuespillerinde og den kendte kapelmester stævne.

Man mærker hurtigt, at de efter at have arbejdet sammen i mere end 25 år kender hinanden godt. Der bliver grinet og fortalt jokes – som for eksempel om dengang, hvor James blev 'skruphysterisk' på Kreta.

Lisbet Dahl og James Price har i mange år været en fast del af holdet, der lavede Cirkusrevyen. Men nu er det slut. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Lisbet Dahl og James Price har i mange år været en fast del af holdet, der lavede Cirkusrevyen. Men nu er det slut. Foto: Torkil Adsersen

Lisbet Dahl har en forkærlighed for Kreta, hvor hun hvert år holder ferie på samme hotel.

»Jeg bryder mig ikke om at udforske nye områder. Hvis jeg havde været opdagelsesrejsende, så havde vi ikke anet, at der fandtes noget, der hed Fyn,« ler hun og fortæller, at hun har det bedst med at feriere et sted, hun kender, så hun kan slappe ordentlig af.

For 14-15 år siden var James Price taget til Kreta med sin søn, da de besluttede at besøge Lisbet Dahl, der boede i en anden by på den græske ø. Men det endte helt galt.

»Da vi ankom til hotellet stod en venlig mand og vinkede mig ind på en parkeringsplads. Og jeg tænkte, det er perfekt – lige foran hotellet,« fortæller James Price, der hoppede ud af bilen, trak håndbremsen og sammen med sin søn glemte alt om det lejede køretøj, indtil de skulle hjem næste dag.

Holdet, der skal lave revy i Tivoli: Skuespiller og instruktør Lisbeth Dahl, Kapelmester James Price, Linda P, Nicolai Jørgensen, Andreas Bro og Carsten Svendsen- Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Holdet, der skal lave revy i Tivoli: Skuespiller og instruktør Lisbeth Dahl, Kapelmester James Price, Linda P, Nicolai Jørgensen, Andreas Bro og Carsten Svendsen- Foto: Ida Marie Odgaard

Men James Price havde åbenbart misforstået noget, for da de kom ud til bilen næste dag, var nummerpladerne klippet over.

»Og så brugte jeg resten af den dag på at køre rundt på en masse politistationer og betale en frygtelig masse penge, og de var meget, meget vrede på os.«

»Jeg havde simpelthen blokeret for alt trafik med min parkering, så alle busser med turister var nødt til at bakke, og ingen kunne komme igennem. Og så ringede jeg senere til Lisbet fuldstændig i panik, fordi jeg havde glemt mit pas på hotellet. Jeg var fuldstændig hysterisk,« ler han.

Han var dog ikke mere sur, end at han tog derned igen et år, hvor Lisbet Dahl havde inviteret til stor rund fødselsdag.

»Det var skønt. Vi sad på stranden og fik græsk mad. Og solen gik ned bag os,« fortæller Lisbet Dahl, der virker til at være på toppen igen.

Hun har de seneste år kæmpet en del med helbredet, efter hun blev ramt af en slem omgang corona og samtidig næsten gik ned med stress.

»Det tog sin tid at komme over,« siger hun om coronaen, der i lang tid gjorde hende meget træt.

Stress nåede hun heldigvis ikke at få, da det blev opdaget i tide. Lisbet Dahl blev nemlig for omkring 15 år siden ramt af alvorlig stress, så denne gang kendte hun symptomerne og fik konsulteret en læge i tide.

Lisbet Dahl og James Price i Tivoli, hvor de lørdag var med til at tænde lysene på juletræet. Foto: Silla Bakalus Vis mere Lisbet Dahl og James Price i Tivoli, hvor de lørdag var med til at tænde lysene på juletræet. Foto: Silla Bakalus

»Men sidste gang var jeg indlagt i tre døgn på hospitalet. Jeg var virkelig nede at bide i gulvtæppet. Jeg var fuldstændig væk,« fortæller hun om det alvorlige stressforløb, der ramte i pausen under en forestilling.

Hun har ellers altid har virket så stærk. Og det var også derfor, at hun i oktober med i TV 2-udsendelsen 'Min skjulte smerte' om stress, hvor hun også fortalte om forløbet.

»Jeg var med, da jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på, hvordan man snakker om det. Det er vigtigt, at man ringer og spørger folk, hvordan de har det,« siger skuespillerinden.

Hun glæder sig nu til at tage hul på det nye kapitel af sit liv, der byder på revy i Tivoli, hvor hun foruden James Price vil få selskab af skuespiller Andreas Bo og standupkomiker Linda P.