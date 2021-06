Linse Kesslers barndom var anderledes end de fleste andres.

Med en far, der flyttede fra familien og en mor, der godt kunne lide at gå på værtshus, har hun oplevet lidt af hvert.

I en podcast fra Weekendavisen, 'Det sidste kapitel', taler hun om tiden som papsøster for en spæd Mikkel Kessler, og et forhold der mere mindede om et mor/søn forhold end om et søskende forhold.

»Mikkel (Kessler, red.) kom til verden, da jeg var 12-13 år. I en meget tidlig alder passede jeg ham rigtig meget, fordi min mor var på værtshus meget af tiden. Jeg husker nogle gange, hvor jeg gerne ville ud at hygge mig, og sagde til min mor, om hun ikke kunne komme hjem på et bestemt tidspunkt for at passe Mikkel. Det var ikke altid hun lige kom hjem på det pågældende tidspunkt eller overhovedet kom hjem for den sags skyld,« sagde Linse blandt andet i podcasten, der har Hassan Preisler som vært.

Linse Kessler fra Familien på Bryggen Foto: Thomas Lekfeldt

Trods de mange svigt, har Linse kun gode ord at sige om sin afdøde mor, der af fans af 'Familien fra Bryggen' nok er bedre kendt som 'Mopper'.

»Jeg var aldrig i tvivl om, at hun elskede mig. Hun havde en ekstrem varme, når man var sammen med hende. Jeg elskede de stunder, vi havde sammen,« sagde Linse om deres forhold.

Linse kommer også ind på de gange, hvor hun for en sjælden gangs skyld, var sammen med sin far. Hun fortæller blandt andet, hvordan hendes far løj om, at der ikke måtte bo børn i det hus han og 'Mopper' boede i og at Linse derfor var nødt til at bo hos en plejefamilie. Noget hun dog er glad for den dag i dag.

