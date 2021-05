»Jeg skulle jo med farmor, er du helt væk?«

Klippet har du højst sandsynligt set. Prinsesse Isabella, der synes, hendes mor, kronprinsesse Mary, er irriterende under en fotografering til hendes storebror prins Christians konfirmation.

Det populære klip har fået mange reaktioner på de sociale medier de seneste dag. Mest af alt positiv respons. Danskerne ser ud til at kunne lide den 'vrissende' kommentar fra prinsesse Isabella, der bliver kaldt 'befriende og jordnær'.

Komiker Linda P er dog ikke af den overbevisning, kunne det tyde på. I et Facebook-opslag sætter hun spørgsmålstegn ved, om det er i orden at tale sådan til sin mor.

'Er jeg helt alene om aldrig nogensinde at have vovet at tale sådan til min mor, da jeg var teenager?', skriver Linda P i opslaget, der har modtaget forskellige reaktioner og i skrivende stund mere end 3.000 kommentarer.

'Nope. Never. Aldrig har jeg talt sådan til mine forældre, og mine (19 og 24 år) skal dælme heller ikke tale sådan til mig. Stenalder eller ej. Jeg kalder det respekt og 'tal-pænt-hed',' skriver Facebook-brugeren Marion.

Det er dog ikke alle, der bakker Linda P op i kommentarfeltet.

En Facebook-bruger ved navn Jannie skriver:

'En fin og rolig udtalelse fra en teenager, der sikkert følte sig trukket rundt i manegen, imens hundredvis af blitz fra kameraer lød som haglvejr. Nogle fantastiske unge prinser og prinsesser, vi har. De gør det super godt.'

Medierne har også dækket oprtrinnet ivrigt. B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, opsnappede også episoden, da han var til stede ved Fredensborg Slot for at dække konfirmationen. Han var en af dem, der fandt frembruset sødt og uskyldigt.

H.K.H. Prins Christian konfirmeres i Fredensborg Slotskirke lørdag den 15. maj 2021. Den kongelige konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen, forestod konfirmationen. Foto: Bax Lindhardt

»Isabella er lige blevet 14 år, og det er befriende at se, at selvom de står der og ser meget royale ud og holder på formerne, så er hun også bare en teenager, der kan blive irriteret på sine forældre. Hun tager hele familien lidt ned på jorden.«

Han mener dog også, at der er en grænse for, hvad hun kan tillade sig som royalt familiemedlem.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Linda P. Det har endnu ikke været muligt.