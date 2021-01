Lars Løkke Rasmussen er torsdag morgen en lettet mand. En taknemmelig mand.

Efter fire urolige døgn er familiens ældste hund Beauty nemlig blevet fundet. Blot 150 meter fra deres hus i Græsted.

Således beskriver den tidligere Venstre-mand i et opslag på Facebook, at hun blev fundet i en dyb udgravning ved et andet hus.

»Husejeren har flere gange set efter hende der, så hun er formentlig først faldet derned i nattens løb.«

Beauty Foto: Privat

Beauty stak af hjemmefra for godt fire døgn siden, da hun blev skræmt fra vid og sans af et kanonslaget.

I samme forbindelse besluttede Lars Løkke Rasmussen at udsende en efterlysning af hende på Facebook.

Efterlysningen blev hurtigt delt vidt og bredt, og adskillige mennesker har siden været på gaden for at lede efter den tidligere statsministers pelsede ven.

Dem sender han nu et dybfølt tak til.

»Det har varmet vores hjerter, at så mange mennesker har engageret sig i eftersøgningen af hende. 1.000 tak til jer alle sammen – og ikke mindst dem i gruppen 'Eftersøgning – Beauty', der har uddelt flyers og gennemsøgt hele Græsteds omegn over de seneste dage,« skriver han i facebookopslaget, der fortsætter:

»Hvis tiderne tillod det, ville vi invitere gruppen til 'hundefest' i Græsted, men det kan vi forhåbentlig gøre til sommer.«

Den 11-årige Beauty har nu fået nogle varme tæpper om sig, og hun opholder sig hos dyrlægen sammen med Sólrun Løkke Rasmussen.

Her er hun lagt i drop, men familien håber, at hun er okay.

»Man skal nok være hundeejer for at kunne forstå det her, men vi er enormt lettede og meget taknemmelige,« skriver Lars Løkke Rasmussen.

Beauty har efter nogle dage på afveje desuden fået nogle – sikkert tiltrængte – godbidder.