Næsten seks år efter David Letterman stoppede på det amerikanske talkshow 'The Late Show with David Letterman', er den tidligere vært blevet ramt af en shitstorm.

Det, der har bragt ham i unåde, er et interview, som den amerikanske komiker for otte år siden udsatte den dengang 27-årige skuespiller Lindsay Lohan for. Det skriver Deadline.com.

Den indirekte årsag til, at interviewet nu bliver delt på sociale medier som TikTok og Twitter, er den nye dokumentar om Britney Spears, der har henledt opmærksomheden på Hollywoods behandling af unge kvinder.

I 2013 var Lindsay Lohan på besøg hos Letterman for at promovere filmen 'Scary Movie 5'. Men i stedet for at snakke om filmen spurgte Letterman meget direkte til Lohans misbrug og afvænning. Det var tydeligt, at spørgsmålene kom bag på skuespilleren.

This Lindsay Lohan interview on David Letterman in 2013 is horrifying to watch now. pic.twitter.com/lZxKVvbVB0 — (@treytylor) February 13, 2021

»Skulle du egentlig ikke være i afvænning,« lægger Letterman ud.

Skuespilleren fortæller modvilligt, hvornår hun skal afsted.

»Hvordan vil denne gang blive anderledes? Hvad bliver du afvænnet for – denne gang?« lyder de næste spørgsmål.

»Hvad vil de arbejde med, når du ankommer,« fortsætter han, mens livepublikummet griner.

Lindsay Lohan, der ser ukomfortabel ud, indvender:

»Vi snakkede ikke om det her i for-interviewet.«

Alligevel svarer hun:

»For at være ærlig er jeg lykkeligst og mest sund, når jeg arbejder. Det her er en mulighed for, at jeg kan fokusere på det, jeg elsker i livet. Jeg synes ikke, det er en dårlig ting. Jeg synes, det er en velsignelse.«

Skuespilleren Lindsay Lohan til premiere på filmen »Scary Movie 5«, som hun var i 2013 var i »The Late Show« for at promovere. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER Vis mere Skuespilleren Lindsay Lohan til premiere på filmen »Scary Movie 5«, som hun var i 2013 var i »The Late Show« for at promovere. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER

Men Letterman fortsætter ufortrødent og vil gerne vide, om det er alkohol, der er problemet denne gang.

En tydeligt berørt Lohan beder ham stoppe:

»Du kan ikke lave sjov med det. Det er så ondt,« siger hun.

Alligevel stopper interviewet først, da Lindsay Lohan tydeligt siger:

»Stop!« Hvortil den drevne vært svarer:

»Ja, hun kommer til at græde lidt … Gud velsigne dig,« mens publikum griner og klapper.

Da interviewet blev vist i 2013, blev det i flere medier omtalt som et »akavet« men »hjerteligt« interview, skriver Daily Mail.

Men det var dengang. Set i lyset af MeToo og sexismedebatten, der har fyldt både i USA og herhjemme og ovenpå, at Britney Spears dokumentaren er blevet vist, er man i USA begyndt at problematisere behandlingen af unge kvinder i Hollywood.

I 33 år lavede David Letterman sit talkshow 'The Late show'. Tusinde af kendte har i tidens løb siddet i stolen overfor David Letterman. Her er det USA tidligere præsident Obama. Foto BRENDAN SMIALOWSKI. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere I 33 år lavede David Letterman sit talkshow 'The Late show'. Tusinde af kendte har i tidens løb siddet i stolen overfor David Letterman. Her er det USA tidligere præsident Obama. Foto BRENDAN SMIALOWSKI. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

I den sammenhæng er David Letterman nu blevet skurken på grund af et interview, han lavede for otte år siden.

Da TikTok brugeren @calabasaswings for nylig delte en bid af interviewet, blev det set af 2,7 millioner brugere og fik tusindvis af vrede kommentarer. TikTok-følgerne lægger ikke fingrene imellem i deres kritik af den i dag 74-årige Letterman.

»Han ville aldrig have udspurgt en voksen mand på den måde,« skriver brugeren Karley.

»Tv-kanalen burde ikke have været tilfreds med det her,« skriver Ally Cee.

Mens brugeren Nikki McCartney går skridtet videre og skriver:

»Jeg vil vædde med, at han lagde an på hende backstage, og hun afviste ham … og så gjorde han det her for at hævne sig … det er sådan, de er.«

Endnu har hverken Lohan eller Letterman kommenteret på sagen.