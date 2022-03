Krigen i Ukraine har påvirket mange danskere og danske virksomheder.

Tirsdag melder den familieejede virksomhed LEGO, at man vil støtte familier og børn fra Ukraine med 110 millioner kroner.

Det skriver LEGO Fonden i en pressemeddelelse.

»Vi ser til med dyb bekymring, mens den frygtelig situation der (i Ukraine, red.) udvikler sig, og vi vil hjælpe vores ansatte og partnere dernede«, skriver fonden blandt andet i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at LEGO Fonden har haft et langvarigt samarbejde med Ukraine om at udvikle børns leg.

De 110 millioner kroner vil være en fælles donation fra LEGO Fonden, Ole Kirks Fond samt fra LEGO Gruppen og vil gå til børn og familier fra Ukraine, der er blevet påvirket af krigen.

»Denne donation sigter mod at støtte den humanitære hjælp til det ukrainske folk såvel som uddannelse og beskyttelse af børn – de to områder er ofte underfinansieret ved humanitære indsatser«, lyder det videre i pressemeddelelsen.

De 100 millioner vil blive fordelt mellem UNICEF, Red Barnet samt Dansk Røde Kors.

Derudover vil LEGO sørge for at finde organisationer og samarbejdspartnere, der kan modtage de sidste ti millioner kroner. Her er fokus på at hjælpe børn og familier, der flygter ind i Polen, Ungarn og Tjekkiet.

Det er familien Kirk Kristiansen, der ejer 75 procent af LEGO, mens de resterende 25 procent ejes af LEGO Fonden. Familien har gennem mange år været Danmarks rigeste, og familiens formue blev i 2021 vurderet til 322,5 milliarder kroner af Økonomisk Ugebrev.

LEGO leverede i 2020 – trods corona – et rekordregnskab, hvor overskuddet lød på 9,9 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 19 procent i forhold til året før.

B.T. har tidligere tirsdag spurgt LEGO, hvordan virksomheden er blevet ramt af den russiske invasion af Ukraine – samt af de russiske sanktioner. LEGO er endnu ikke vendt tilbage.

Legoejernes velvilje til at hjælpe de krigsramte ukrainere kommer dagen efter, at en anden stor dansk virksomhed tilbød sin hjælp. Mandag meddelte den danske tøjgigant Bestseller til B.T., at man er klar på at hjælp så godt, man kan.