Heste, godser og dyre biler. Pengene ligger løst i lommerne hos de to grene af LEGO-familien. Men der er forskel for, hvor meget de kan bruge.

For den ene gren af familien er blevet væsentlig rigere end den anden. Men nu er der også fremgang for den anden gren af familien. Og det skyldes en helt særlig investering. B.T. har set nærmere på de to grene af familien.

Omkring 7,5 milliard kroner. Så meget tikkede der ind på kontoen hos Gunhild Kirk Johansen og hendes tre voksne sønner, da Gunhild Kirk Johansen i 2007 blev købt ud af LEGO af sin bror, Kjeld Kirk Kristiansen.

De 7,5 milliarder kroner skulle angiveligt værre omkring halvdelen af, hvad virksomheden LEGO dengang blev vurderet til at være værd – men alligevel var det noget under halvdelen af den værdi, som Lego-familiens formue offentligt blev vurderet til. I 2007 blev familiens formue anslået til 54, 4 milliarder kroner ifølge listen over Danmarks 100 rigeste, som dengang blev udgivet af Berlingske.

Året efter, at familierne havde delt formuen – i 2008 – var LEGO og Kirk Kristiansens formue vurderet til 31,3 milliarder kroner, mens Kirk Johansens formue lød på 7,4 milliarder kroner.

Og sådan så det ud i flere år. Kirk Johansens formue holdt sig roligt omkring de 8-9 milliarder kroner – nogle år faldt den med flere hundrede millioner – mens Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn så deres formue vokse astronomisk i takt med Legos genvundne succes.

I 2016 lød Kirk Kristiansens formue på hele 145,7 milliarder kroner, mens Kirk Johansens formue samtidig dykkede med hele 200 millioner kroner til 8,7 milliarder kroner.

Flere erhvervskommentatorer har gennem årene undret sig over, at Kirk Johansen ikke formåede at forøge formuen. I 2016 sagde Berlingskes daværende erhvervsredaktør Peter Suppli Benson, at det var forkerte investeringer i blandt andet skibe og fly, der var årsag til den manglende formueforøgelse.« Hvis jeg sad på sådan en formue, så ville jeg blive skuffet, hvis den blev mindre år for år,« forklarede han.

Anders Kirk Johansen er en af Gunhild Kirk Johansens tre sønner. Foto: Alex Tran Vis mere Anders Kirk Johansen er en af Gunhild Kirk Johansens tre sønner. Foto: Alex Tran

Og noget tyder på, at familien siden har lyttet til den megen kritik.

I hvert fald er der de senest år sket store ændringer og tiltag i Kirk Kapital, som familien Kirk Johansen investeringsselskab hedder.

I 2017 fik investeringsselskabet ny direktør i form af Kim Gulstad, der tidligere var i Nordic Capital. Og de seneste år er formuen steget stødt.

Fra 2021 steg formuen med knap 1,5 milliard kroner til 10,3 milliarder kroner, og det seneste år er den steget igen.

Én milliard kroner er formuen blevet forøget fra 2022 til 2023, hvilket ifølge Økonomisk Ugebrev har gjort Kirk Johansen til Danmarks 17. rigeste.

Kjeld Kirk Kristiansen delte LEGO med sin søster. Han fik virksomheden. Hun blev købt ud. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen delte LEGO med sin søster. Han fik virksomheden. Hun blev købt ud. Foto: Søren Bidstrup

Ifølge Eigil Thomasen, der er journalist og revisor, og som har udarbejdet listen over Danmarks 100 rigeste de seneste 25 år, kan det meste af stigningen forklares med én meget god investering.

Kirk Kapital ejer nemlig mellem 25 og 33 procent af legetøjsvirksomheden Kompan. Og Kompan har haft et forrygende år, da legeplads giganten fik et rekordoverskud på en halv milliard kroner.

Det har gjort, at værdien af legepladsproducenten er steget betragteligt, hvilket blandt andet har gjort, at storaktionær i Kompan, Christian Dyvig, også har forøget sin formue med knap to milliarder kroner og dermed er rykket hele 42 pladser op på listen over Danmarks rigeste til en 42 plads.

»Den voldsomme fremgang, som Kompan har haft, er en af de ting, som de har tjent på, « siger Eigil Thomasen og tilføjer:

»De nyder godt af den fremgang, som Kompan har, og det er hovedforklaringen bag deres forøgelse.«