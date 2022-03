Den danske legetøjsgigant LEGO har rådet sine ansatte i Rusland til ikke at blande sig i demonstrationer eller protester.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har set en mail, som LEGO har sendt til virksomhedens 80 ansatte i Rusland.

I mailen anbefaler LEGO de ansatte at 'undgå at diskutere følsomme emner om Rusland-Ukraine og tilknyttede emner offentligt eller generelt i sociale netværk eller på internettet'.

Desuden opfordres de ansatte til ikke at deltage i demonstrationer:

Kjeld Kirk Kristiansen ejer Lego. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen ejer Lego. Foto: Søren Bidstrup

»Deltag ikke – hvad enten det er bevidst eller utilsigtet – i nogen offentlig protest eller endda i fredelige demonstrationer,« lyder det ifølge Reuters videre i mailen.

B.T. har forsøgt at få et svar fra LEGO om mailen og generelt om virksomhedens udfordringer i Rusland, men LEGO er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Til Reuters udtaler en unavngiven talsmand fra LEGO dog, at mailen skal ses som vejledende anbefalinger, og at de ansatte selv må bestemme, om de vil følge dem:

»Vi bekymrer os meget om vores ansatte i Rusland, hvorfor vi har delt anbefalingerne fra vores sikkerhedsteam om, hvordan de sørger for deres personlige sikkerhed,« lyder det fra talsmanden.

Et barn i Legos butik i Moskva i 2015. Foto: YURI KADOBNOV Vis mere Et barn i Legos butik i Moskva i 2015. Foto: YURI KADOBNOV

LEGO har ifølge virksomhedens hjemmeside 72 butikker i Rusland, hvoraf lidt over en tredjedel ligger i Moskva. Det fremgår ikke af Reuters artikel, hvorvidt mailen er sendt ud til de ansatte i butikkerne, eller om der er tale om andre ansatte.

Ifølge Reuters viser Legos mail dog også de udfordringer, som vestlige virksomheder, der har forretninger i Rusland, står over for.

For mens LEGO opfordrer til, at deres ansatte sørger for deres egen sikkerhed, så har politiske ledere som for eksempel den britiske premierminister Boris Johnson samt den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj netop opfordret til det modsatte – at Ruslands civile befolkning offentligt tager afstand fra krigen i håb om, at det skulle påvirke Putin.

Det er dog ikke kun de russiske ansatte, som har Legos fokus. LEGO har meddelt, at virksomheden i samarbejde med Ole Kirks fond og LEGO Fonden er klar til at støtte ukrainere, der er berørt af krigen, med 110 millioner kroner.