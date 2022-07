Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mark Fleischman ejede den legendariske New York-natklub Studio 54 tilbage i 80erne.

Her kom de kendte og magtfulde – fra Andy Warhol til Liza Minnelli – for at danse på de berømte dansegulve, for at score og for at tage stoffer.

Men i 2016 blev Mark Fleischman alvorligt syg af noget, lægerne hverken kunne diagnosticere eller helbrede, men som efterlod ham ude af stand til at gå eller klare sig selv.

Og nu har den tidligere natklubkonge fået fred, fortæller hans mangeårige klubpartner Daniel Fitzgerald til BBC.

»Han må have været i større smerter, end vi vidste,« lyder det fra partneren, som Mark Fleischman drev natklubben Century Club i Los Angeles med i 90erne og 00erne.

Daniel Fitzgerald fortæller ligeledes, at Mark Fleischman modtog aktiv dødshjælp på Dignitas-klinikken nær Zurich i Schweitz.

Han havde ellers så sent som i sidste uge arrangeret en fest for sin mangeårige forretningspartner, som han håbede ville få ham til at udskyde beslutningen om at slutte sit liv.

»Jeg tænkte, vi måske kunne overbevise ham om ikke at tage afsted. Vi havde en virkelig dejlig fest for ham og mange af hans venner kom, og alle troede, han ville udskyde det en måned, og så kunne vi se, hvad vi kunne gøre,« lyder det fra Daniel Fitzgerald.

»Men han var opsat på at gøre det.«

Studio 54 er formentligt det mest kendte diskotek i verden, og det blev hurtigt det hotteste sted at gå i byen - og blev frekventeret af de kendte og magtfulde - siden det åbnede tilbage i 1977. Foto: Arkiv Vis mere Studio 54 er formentligt det mest kendte diskotek i verden, og det blev hurtigt det hotteste sted at gå i byen - og blev frekventeret af de kendte og magtfulde - siden det åbnede tilbage i 1977. Foto: Arkiv

For onsdag har Mark Fleischman fået sin sidste vilje.

At slutte sit 82 år lange liv på sine egne betingelser – med aktiv dødshjælp.

»Jeg er ikke bange for noget. Ikke engang døden. Jeg ser frem til det,« fortalte Mark Fleischman til New York Post i sidste måned.

»Jeg tror ikke på det hinsides. Men jeg vil gerne vide, hvad der sker, når jeg dør. Jeg er nysgerrig. Hvis jeg vender tilbage som noget andet, så tror jeg, det bliver en ulv eller en isbjørn, et dyr, der har et godt liv.«

Mark Fleischman efterlader sig sin kone gennem 27 år, Mimi Fleischmann, og hendes to børn Adam og Juliet fra et tidligere forhold.