Den dansk-schweiziske rigmand Lars Tvede har længe været fortaler for investeringer i råvarer i blandt andet Rusland, og han købte stort ind af russiske aktier, kort før Putin opmarcherede sine styrker ved Ukraines grænser.

Men nedturen på den russiske børs har ramt ham hårdt. Tvede forventer dog, at resten af verdensøkonomien kun rammes kortvarigt af det russiske kollaps.

»Ja, det har kostet mig meget dyrt. Men alt det andet er faktisk gået utrolig godt. Problemet er bare, at min lussing på Rusland er lidt større end min gevinst på det andet,« lyder det fra Tvede.

Den 65-årige danske forretningsmand, der er bosiddende i Schweiz, er chef for hedgefonden Atlas Global Macro, der gennem de seneste måneder har investeret en del i mineselskaber – især i dem, der udvinder metaller til vedvarende energi.

Lars Tvede har gennem mange år investeret i blandt andet russiske råvarer. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Lars Tvede har gennem mange år investeret i blandt andet russiske råvarer. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

En del af de investeringer er faldet i Rusland, der har mange mineaktiviteter og blandt andet er en af verdens største nikkelproducenter.

Lars Tvede har gennem mange år investeret i Rusland, hvor han også tjente en formue i begyndelsen af 00erne, da han havde opkøbt flere aktier i russiske selskaber og råvarer. Aktierne steg efterfølgende med 1.000 procent, mens råvareindekset steg med 450 procent.

Få dage inden Putins invasion af Ukraine 24. februar købte Tvede atter stort ind af russiske aktier. Dette fordi han ikke forventede en invasion. Men invasionen kom, og siden er aktierne faldet voldsomt. Og selvom Vesten ikke har lavet sanktioner mod råvarer, så er Lars Tvede alligevel blevet hårdt ramt – for rublen og aktierne er faldet voldsomt.

»Hvis vi ikke havde investeringer i Rusland, så ville vi havde haft en gigantisk profit i år,« siger Tvede, der trøster sig ved, at hans fond kun er gået otte procent tilbage, og at Rusland kun udgør lidt over to procent af fondens investeringer.

Mange ukrainere må flygte grundet krigen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Mange ukrainere må flygte grundet krigen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Han holder dog fortsat fast i sit tema om at investere i den fysiske økonomi og råvarer – selv om det russiske eventyr er sat på pause.

»Ja, det er slut for nu. Det falder så meget, at det er ligegyldigt,« siger Tvede, der dog ikke vil afsløre, hvor meget han har tabt.

»Jeg ved ikke, hvor meget vi har tabt i alt på det. Men jeg bliver svimmel af at tænke på det.«

Er det flere hundrede millioner kroner?

»Nej, det er det ikke.«

Rusland har invaderet Ukraine. Her er den den ukrainske by Bila Tserkva den 8. marts. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Rusland har invaderet Ukraine. Her er den den ukrainske by Bila Tserkva den 8. marts. Foto: ARIS MESSINIS

Selvom Lars Tvede ligesom flere økonomer spår, at Rusland får en stor økonomisk nedtur, så forventer han dog ikke, at det vil føre til en ny langvarig økonomisk krise i resten af verden.

»For resten af verden vil det med stor sandsynlighed være en forbigående inflationsbølge, som man vil komme sig over,« siger han og forklarer, at både forbrugerne og bankerne er langt mere velpolstrede, end da finanskrisen ramte i 2008-2009.

»Hvis det skulle komme til en ny finanskrise, så skulle det være, fordi nationalbankerne konkluderede, at vi simpelthen ikke kan få bugt med denne her inflation, medmindre de virkelig skruer bissen på. Og så får man en statsgældskrise, da der er en række stater, der er meget forgældede. Men det er ikke det, jeg tror, der vil ske,« siger han og tilføjer, at mange dog nok må indstille sig på en periode med færre penge mellem hænderne.

»Der er noget, der tyder på, at vi skal igennem en eller anden form for kortvarig stagflation (kombination af stigende inflation og faldende eller stagnerende vækst, red.). USA står til at få måske en nulvækst de næste tre måneder, og inflationstallene, som efter min opfattelse ellers skulle toppe nu, har fået et ekstra nøk op. Det er forbigående, men det, der sker, er, at de højere råvarepriser fjernef købekraften,« siger han.