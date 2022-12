Lyt til artiklen

'Nærmest værdiløse', 'helt urimeligt' og 'uambitiøst'.

Sådan lyder den liberale erhvervsmand og Saxo Bankstifter Lars Seier Christensens vurdering af regeringens nye regeringsgrundlag.

»Der er både skidt og kanel i det nye regeringsgrundlag. Mange af tingene er de sædvanlige hensigtserklæringer langt ude i fremtiden, hvor der inden da vil have været mellem seks og ti andre regeringer. Så de er nærmest værdiløse,« lyder det fra Lars Seier Christensen, der gennem mange år har været kendt som en af pengemændene bag Liberal Alliance, i en sms til B.T.

Lars Seier Christensen er også kendt for sine liberale standpunkter, og selv om det glæder ham, at den nye regering kommer til at bestå af både Venstre og Moderaterne foruden Socialdemokratiet, så falder han ikke på halen af begejstring.

Lars Seier Christensen bor i Schweiz, hvor skatten er lavere end i Danmark. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lars Seier Christensen bor i Schweiz, hvor skatten er lavere end i Danmark. Foto: Søren Bidstrup

»Det er en umiddelbart stor succes for Lars Løkke, men jeg tror ikke, den regering holder i fire år. Venstre løber risikoen for at implodere og vil blive presset hårdt af de borgerlige partier. Lars Løkke vil ikke gå godt i spænd med Mette Frederiksen, så jeg spår regeringen højst et par år,« siger han og tilføjer:

»Men det er er interessant eksperiment.«

En af de ting, som den nye SVM-regering vil lave, er en skattereform. Det er blevet præsenteret onsdag middag, hvor det kom frem, at regeringen blandt andet lægger op til at halvere den nuværende topskattesats fra 15 procent til 7,5 procent for lønindkomster mellem 600.000 kroner til 750.000 kroner, så det bliver en såkaldt mellemskat.

Fremover vil man først skulle betale rigtig topskat på 15 procent, hvis man tjener over 750.000 kroner – modsat i dag, hvor grænsen altså er 600.000 kroner.

Jakob Ellemann-Jensen (V), kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M) er det nye politiske trekløver. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V), kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M) er det nye politiske trekløver. Foto: Søren Bidstrup

Derudover bliver der indført en ny 'top top'-skat for dem, som har indkomster over 2,5 millioner kroner. Den er af flere medier allerede blevet døbt ‘millionærskat’.

Lars Seier Christensen er ikke begejstret for den nye top-top skat som rammer de rigeste.

»Målsætningen for borgerlige politikere er at simplificere skattesystemet, men nu har vi i stedet tre forskellige topskatter. Herunder en helt urimelig top-top skat, der sender et håbløst signal til nogle af de mest produktive danskere,« skriver han og tilføjer:

»Men det er naturligvis positivt, at grænsen for beskæftigelsesfradraget hæves, og at nogle flere slipper for fuld topskat. Men temmelig uambitiøst og mere bureaukratisk.«

Lars Seier Christensen med sin kone, Yvonne Seier Christensen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Seier Christensen med sin kone, Yvonne Seier Christensen. Foto: Bax Lindhardt

Også andre ting som uddannelsesområdet vil blive berørt af regeringens nye plan – blandt andet vil der komme flere engelsksprogede erhvervsuddannelser, og det er Lars Seier Christensen mere begejstret for:

»Jeg var glad for at høre det forøgede fokus på erhvervsuddannelser, der er alt for mange gymnasieelever i Danmark, der ville være gladere med en god erhvervsuddannelse,« lyder det fra den danske milliardær, der er bosat i Schweiz.

Modsat er han knap så begejstret for regeringens plan om at pålægge dansk landbrug en CO₂-afgift.

»Flere afgifter er man jo vant til, så ikke noget nyt der. Frygter for konsekvenserne for landbruget, for det bliver stadig mere attraktivt at drive landbrugsproduktion i Danmark og mere interessant at lave det samme i andre lande,« lyder det fra Lars Seier Christensen, der har denne samlede vurdering af hele planen:

»Alt i alt, uambitiøst og en understregning af at tingene ikke reelt bliver anderledes af en midterregering. Så den myte er punkteret.«