Nyheden om den forlængede nedlukning bliver ikke vel modtaget alle steder. Erhvervsmanden og milliardæren Lars Seier Christiansen er bestemt ikke begejstret:

»Jeg synes, at det er beklageligt og desværre uden længere at have noget videnskabeligt grundlag,« siger han.

Lars Seier Christensen ejer selv caéen Dan Turell. Og selv om han har penge nok til at dække den manglende indtjening, så er han skuffet over den nye udmelding, da han mener, at nedlukningen efterhånden har varet for længe:

»Der er overdrevent hysteri omkring forskellige mutationer, og hvis vi nu skal holde lukket grundet diverse fantasi-trusler - den britiske, den sydafrikanske, fortsæt selv – så jeg kan ikke se, hvordan vi kommer i gang igen,« skriver han i en sms til B.T.

Ifølge Lars Seier burde regeringen lægge en ny strategi og fokusere mere på smitteopsporing.

»Det her er meget skuffende, og jeg er meget trist på vegne af de mange mennesker, der uden skyld får ødelagt deres forretninger af dette hysteri,« siger han.

Under den første nedlukning i foråret var Lars Seier Christensen, der ellers er kendt for sine meget liberale holdninger, ellers rimeligt rosende over for Mette Frederiksens nedlukning.

Men nu mener erhvervsmanden ikke længere, at der er evidens for, at nedlukningen virker efter hensigten og står mål med omkostningerne:

Lars Seier Christensen med sin kone Yvonne Seier Christensen på cafe Dan Turell. Foto: Bax Lindhardt

»Smitten går jo ikke væk, fordi man lukker alt og i stedet opholder sig i ukontrollerede miljøer. Så der er ikke længere nogen evidens for, at vi ikke kan åbne en række områder ganske uansvarligt,« skriver han og fortsætter:

»Til gengæld er der klar evidens for en række andre meget negative konsekvenser af en hysterisk nedlukning.«

Nedlukningen har efterhånden for store konsekvenser blandt andet for de erhvervsdrivende, mener han:

»Jeg har jo heldigvis lidt at stå imod med i modsætning til mange andre, så mig skal man ikke have ondt af, men der er så mange, der lider voldsomt under dette. Så der påhviler myndighederne et kæmpeansvar for at overveje det økonomiske med det sundhedsmæssige – og det mener jeg ikke, at man gør på en tilstrækkelig oplyst måde,« skriver han.

Ifølge Lars Seier Christensen mangler der overblik over de samlede konsekvenser af nedlukningen:

»Folk med andre sygdomme, der ikke diagnosticeres eller behandles, folk, der får mentale problemer og ganske simpelt ruineres, og ikke mindst det økonomiske fundament for samfundet, der nedbrydes,« skriver han.

Han mener, at løsningen må være, at man lægger en ‘gennemtænkt plan’ og inddrager kompetencer udenfor det politiske system, og at man skal lave en samlet konsekvensberegning for alle berørte. Desuden mener han, at man bør forkusere mere på smitteopsporing.