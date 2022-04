Findes der et taberhold og et vinderhold blandt de rige i Danmark? Og bliver man dæmoniseret som rig?

Sådan lyder en ophedet debat mellem flere danske milliardærer. Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen genkender dog ikke problemet.

»Jeg har fulgt denne debat med interesse, og jeg kan ikke rigtig genkende præmissen for den. Jeg føler mig ikke personligt dæmoniseret overhovedet,« skriver han i en sms til B.T.

Debatten begyndte, da hans tidligere partner i Saxo Bank Kim Fornais fortalte i et interview med Berlingske for nogle måneder siden, at han føler sig dæmoniseret som rig, og at det er gået ud over hans børn, at deres far bliver kaldt en rigmand.

Lars Seier foran sit slot i Schweiz.

Siden kastede Jubii-stifter Martin Thorborg sig ind i debatten og trak ovenikøbet flere andre kendte rigmænd som LEGO-arvingen Anders Kirk Johansen med ind i debatten. Thorborg oplever ikke selv noget negativt omkring sin rigdom og mener, at det skyldes attituden hos flere danske rigmænd, der fører sig frem på en forkert måde.

I et interview med Berlingske nævner han særligt 'Saxo Bank-folkene' og særligt Kim Fornais som eksempler på typer, der var 'lidt for meget glas og stål og smart i en fart'.

»Når man er startet ud på den måde, så bliver man ikke så anerkendt. Det vil altid klæbe til Kim Fournais og Saxo Bank. Det image vil de aldrig komme af med. Sådan ligger man, som man har redt,« lød den barske kritik fra Thorborg, der siden også har uddybet sin kritik i B.T.

Thorborg selv oplever primært positive ting som rigmand og mener, at det skyldes, at han ikke kaster om sig med penge, og at han selv har opbygget sin formue og stadig husker, hvordan det var ikke at være rig.

Lars Seier Christensen ejer blandt andet cafeen Dan Turéll.

Lars Seier Christensen var medstifter af Saxo Bank, og derfor kan kritikken også ses som en kritik af ham.

Selvom Lars Seier Christensen har fået kritik grundet sin udflytning til Schweiz og sine ofte stærke liberalistiske holdninger, som han tidligere har fortalt om til B.T., så mener han, at han grundlæggende bliver behandlet pænt.

»Når jeg er ude i København, og endnu mere udtalt i provinsen, går der aldrig en aften, hvor venlige mennesker ikke henvender sig og giver et venligt ord med på vejen eller beder om en selfie sammen med mig. Jeg synes også, der er bred støtte og nærmest beundring for det arbejde, jeg lavede i Saxo Bank og i forbindelse med mit nye projekt, blockchainen Concordium,« forklarer han og fortsætter:

»Det virker faktisk, som om denne debat primært foregår mellem de velhavende mennesker selv, og der kan der desværre ofte være brødnid og misundelse mellem forskellige store egoer.«

Iværksætter Martin Thorborg har sparket gang i en debat om danske rigmænds attitude og omgang med penge.

Ifølge Lars Seier Christensen er Martin Thorborgs kritik af Saxo Bank forfejlet:

»Det ville klæde alle ikke at kommentere så bastant på enkeltpersoner og virksomheder, de ikke har særlig meget indsigt i. Vi har alle arbejdet hårdt for det, vi har, og kan alle være stolte af vores individuelle bidrag til samfundet. Så vi burde bakke hinanden op i stedet,« skriver han i sms’en.

Han mener desuden, at danskernes generelle holdning til andres succes er blevet bedre de senere år.

»I den bredere befolkning synes jeg, tingene er blevet meget bedre, end de var for 20-30 år siden. Folk påskønner faktisk generelt iværksættere og kan, som jeg oplever det, sagtens unde dem deres succes. Så jeg opfatter udviklingen som positiv over en bred kam,« skriver han.

Lars Seier forstår ikke rige mennesker, der er nærrige, har han tidligere fortalt.

Både Martin Thorborg og eliteforsker Christoph Ellersgaard har fortalt, at der er forskel mellem rige mennesker i Danmark. At der er et skel mellem familier, der har været rige i flere generationer – de såkaldte 'gamle penge' – og så de nyrige iværksætterne, der har skabt egne formuer – de såkaldte 'nye penge'.

Har du oplevet, at der bliver set anderledes på 'nyrige' end på dem med 'gamle penge'?

»Nej, egentlig ikke. De fleste større formuer i Danmark er efterhånden første generation og selvskabte. Jeg oplever ikke, at folk generelt mangler forståelse for, at man bruger nogle af sine penge på det, der interesserer en, og det, man godt lide. Men der er heller ikke noget galt i at have arvet sine penge,« skriver Lars Seier Christensen.

»En af drivkræfterne bag det hårde arbejde er netop, at man gerne vil sikre sine børn et godt liv. Og nogle skal jo være efterkommere efter rige mennesker, og de fleste af dem forvalter faktisk deres arv ansvarligt og fornuftigt og bliver ved med at skabe værdi for samfundet også.«