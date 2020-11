At have over to milliarder kroner på kontoen ville nok løse hverdagsproblemerne for de fleste.

Men for Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen er de mange penge også ophav til hovedbrud. For med nutidens negative renter, er det ikke ligefrem ren fornøjelse.

Faktisk koster det Lars Seier Christensen en mindre formue at have pengene i banken. I sin nye bog ‘Seier – et roadtrip’ afslører han, at det koster ham hele 10 millioner kroner årligt i negative renter at få lov at have sine penge i en bank.

Men trods den store millionudgift virker den tidligere bankejer tilfreds:

Nej, det kunne aldrig falde mig ind. Der er ikke nogen, der kan investere pænt bedre end gennemsnittet Lars Seier Christensen om at ansætte en til at investere for sig

»Det er dyrt at have penge i banken. Men det er en meget usædvanlig og meget vanskelig situation. Det er ikke noget, man skal være sur på bankerne over. For det er ikke noget, som de kan gøre noget ved – tværtimod bærer de noget af regningen for de mindre kunder,« lyder det fra Lars Seier Christensen.

Modsat mange andre rigmænd har han valgt ikke at investere sine penge i aktier for at undgå de store rente-regninger.

»Der er jeg lidt mere konservativ end så mange andre. Jeg vil hellere have det (betale de negative renter, red.) end at tage en meget stor risiko på output,« siger han og forklarer, at han aldrig har interesseret sig særlig meget for aktier.

»Hvis jeg interesserer mig for noget, som Parken og FCK, så går jeg ind og køber en aktie, men det er ikke nødvendigvis, fordi den skal outperforme indekset. Det er, fordi jeg har en interesse for at være med i den, og det har ikke været en særlig fremragende investering indtil videre, for alt, hvad vi har lavet, er blevet ramt af corona,« lyder det fra rigmanden.

Lars Seier bryder sig ikke om at investere i aktier – og han kunne ikke finde på at ansætte en til at gøre det for sig. Foto: Silla Bakalus Vis mere Lars Seier bryder sig ikke om at investere i aktier – og han kunne ikke finde på at ansætte en til at gøre det for sig. Foto: Silla Bakalus

Han kunne heller ikke finde på at ansætte en til at forvalte sin formue:

»Nej, det kunne aldrig falde mig ind. Der er ikke nogen, der kan investere pænt bedre end gennemsnittet. Den slags folk er så få, så du skal være usædvanlig heldig for at ramme en af dem,« siger han og fortæller, at han bedre kan lide at spekulere i valutakurser.

Selv om Lars Seier godt kan lide at gøre en god forretning, så har han også altid hjertet med i sine investeringer:

»Det gør måske også, at jeg nogle gange investerer i ting, hvor hovedformålet er at lære noget om en branche,« siger han og nævner sine michelinrestauranter som et eksempel:

Lars Seier har et valutaur om højre håndled, så han hele tiden kan tjekke valutakurserne. Foto: Silla Bakalus Vis mere Lars Seier har et valutaur om højre håndled, så han hele tiden kan tjekke valutakurserne. Foto: Silla Bakalus

»Gourmetrestauranterne ved jeg jo godt, aldrig bliver til Saxo Bank, men jeg synes også, at det er mega sjovt at være involveret i og at være med til at skabe gode oplevelser for folk.«

Derfor hører det også med at tage nogle tab indimellem, forklarer han.

»Mit udgangspunkt, når jeg laver en investering i en helt ny virksomhed, er, at jeg kommer til at tabe penge. Engang imellem gør man det så ikke, og så tjener man mange penge. Og der var jeg rigtig heldig at starte med en (Saxo Bank, red.), der tjente rigtig mange penge,« lyder det fra Lars Seier Christensen.

Med en formue på 2,7 milliarder kroner er han placeret som nummer 51 på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste for 2020.

Bogen ‘Seier – et Roadtrip’ er skrevet af Hanne Sindbæk og udkom i oktober.