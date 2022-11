Lyt til artiklen

Man skal huske at gemme sine koder godt og sikkert, hvis man køber Bitcoins. Det hører man igen og igen, og det har Saxo Bank-stifter og milliardær Lars Seier Christensen også måtte sande.

Mens verdens kryptovaluta lige nu befinder sig på gyngende grund grundet den amerikanske kryptokonge Sam Bankman-Fried og FTXs kollaps, kan den danske rigmand se tilbage på de Bitcoins, han selv ved et uheld gik glip af

Tilbage omkring 2013-2014 tabte Lars Seier Christensen nemlig ved en fest sin telefon i en pool og mistede en potentiel formue.

Dengang var kryptovalutaen endnu i sin spæde opstart, og Lars Seier Christensen havde kort forinden investeret lidt i Bitcoins for at se, hvad den dengang nye kryptovaluta gik ud på.

»Jeg investerede 100.000 kroner bare for at se, om man kunne bruge bitcoin nogle steder,« fortæller han til B.T. i en sms.

Når man køber Bitcoins, får man nogle koder, som man skal gemme godt. Men det tog folk ikke så seriøst for ti år siden, og Lars Seier Christensen havde derfor kun gemt koderne på sin smartphone, der desværre ikke var til at redde efter turen i poolen.

»Det er så længe siden, og de (hans Bitcoins, red.) var ikke noget særligt værd. Så jeg var egentlig mere bekymret over al den anden information der lå på telefonen. Så jeg opgav at få telefonen til at virke igen,« siger han.

Lars Seier Christensen kan ikke huske, hvor mange Bitcoins, han havde købt, men de havde været en formue værd i dag:

»Kursen er nok 50-100 gange højere i dag,« oplyser han.

En søgning på nettet viser, at kursen på Bitcoins i 2013 og 2014 lå på mellem 93 og op mod 7.900 kroner for en enkelt bitcoin.

Kursen på en bitcoin lørdag er på 119.889 kroner, mens kursen var helt oppe i 466.454 kroner for en enkelt bitcoin, da kryptovalutaen var på sit hidtil højeste i november 2021.

Alt efter, hvilken kurs Lars Seier Christensen selv købte bitcoin til, så er han gået glip af en større eller mindre potential formue.

Han mener selv, at antallet af Bitcoins formentlig var under 300. I så fald kan han være gået glip af et to- eller endda trecifret millionbeløb, hvis han havde ikke havde mistet sine Bitcoins, men solgt, da de var mest værd.

Lars Seier Christensen, der i dag har en formue på 2,3 milliarder kroner, begræder dog ikke det ærgerlige tab.

»I dag er værdien adskillige millioner, ikke dengang. Men altså, det er jo bare en sjov historie, det er ikke noget jeg ærgrer mig over i dag. Det viser bare, at man skal passe på sine koder«, lyder det fra rigmanden, der dog heller ikke er blevet helt afskrækket af kryptovaluta efter det store tab.

Han lancerede i 2021 sin egen kryptovaluta, nemlig blockchainen Concordium.