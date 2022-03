Benzinpriserne banker i vejret, vestlige virksomheder stopper med at sælge varer i Rusland, og de russiske banker er blevet udelukket fra stort set al international handel.

For stifteren af Saxo Bank, Lars Seier Christensen, får det flere alarmklokker til at ringe.

»Jeg er bekymret, meget bekymret. Vi står overfor – eller måske allerede midt i – den største krise i Europa siden Anden Verdenskrig. Ja, den største. Større end murens fald, Ungarn, Balkan, Den Kolde Krig og hvad man ellers kan nævne,« skriver den kendte forretningsmand og milliardær i et længere indlæg på Facebook.

I opslaget fortæller han, at han er bekymret for økonomien, men også for, at den russiske præsident Vladimir Putin kan ende med at gøre brug af atomvåben:

Den kendte erhvervsmand Lars Seier Christensen er bekymret over krigen i Ukraine.

»Vi står overfor noget, jeg ikke har set siden min barndom,« skriver han med henvisning til, at der var frygt for en atomkrig, da han var barn i 70erne.

Overfor B. T.uddyber Lars Seier, at han først og fremmest er bekymret for de menneske, der lider og dør, som følge af krigen, samt for en mulig yderligere eskalering af krigen. Men han er også bekymret for økonomien. Især ser det skidt ud for den russiske økonomi.

Landet var ellers endelig ved at komme på fode efter at have kæmpet med økonomien siden jerntæppets fald i begyndelsen af 90erne.

»Jeg forventer, at det vil have alvorlige konsekvenser internt i landet. At der simpelthen ikke vil være varer på hylderne i Rusland inden for en overskuelig fremtid.«

Massevis af mennesker evakueres fra Ukrige grundet krigen. Her er det en gruppe børn fra et børnehjem, der ses på togstationen i Lviv i det vestlige Ukraine.

»Det er meget alvorligt for den russiske økonomi – også hvis de gør alvor af deres trusler om at konfiskere udenlandske selskaber, der ikke ønsker at fortsætte deres aktiviteter her og nu, for det gør også, at det vil skræmme folk fra at gøre investeringer i Rusland mange år ud i fremtiden,« siger han.

Den internationale økonomi slipper dog næppe for at blive ramt.

»Der jo en samhandel med Rusland, som man vil gå glip af, og så vil man få nogle forsyningsproblemer inden for nogle vigtige metaller og lignende som for eksempel nikkel, der kommer fra Rusland. Så det vil få alvorlige konsekvenser for resten af verdensøkonomien, men selvfølgelige ikke så voldsomme som for Rusland,« siger Lars Seier Christensen.

Han fortæller, at han har talt med flere dygtige internationale investorer, der deler hans bekymring.

Lars Seier Christensen tror dog ikke, at det ender med en finanskrise.

»De er usædvanligt bekymrede. Det er ikke første gang, at der er problemer i Rusland, men nu er de meget bekymrede for situationen,« siger han.

Ifølge Lars Seier Christensen vil Putins krig mod Ukraine formentlig også føre til flere prisstigninger, end dem vi allerede har set, hvor en liter benzin mandag kostede over 15 kroner.

»Det vil få mange ting til at stige i pris, og vi har i forvejen mere inflation, end vi har set længe, så det kan sagtens føre til en yderligere stigning i inflationen, som allerede er for høj,« lyder det fra forretningsmanden, der dog ikke mener, at vi ender med en finanskrise.

»Men det er åbenlyst, at markedet ikke kan lide det, og jeg ser, at folk er bekymrede for den stigende inflation. Og selv om der ikke kommer en finanskrise, så er det ikke sjovt at få udhulet sin opsparing med 5-6-7 procent inflation. Men jeg ser ikke en gentagelse af 2008 – medmindre, der sker noget helt vildt. Men ikke, som vi står lige nu,« siger han.

Flygtninge fra Ukraine ses her i Medyka - grænsen mellem Polen og Ukraine.

I dit Facebook-opslag nævner du frygten for, at Putin skal ty til atomvåben. Den tidligere Ruslands-korrespondent for Danmarks Radio og nu for TV 2, Samuel Rachlin, skriver i en kommentar til opslaget, at han deler din bekymring. Tror du virkelig, at det kan ende med det?

»Jeg tror, at der er en meget lav risiko, men jeg tror stadig, at der er en risiko i sådanne situationer, hvor folk er pressede og skal træffe hurtige beslutninger. Så kan sådanne nogle ting nogle gange eskalere uden at folk egentlig ønskede det,« siger Lars Seier Christensen og tilføjer, at han dog tvivler stærkt på, at man vil se et atomangreb mod en europæisk by.

»Men man kunne godt forestille sig, at det blev brugt internt i mindre omfang i Ukraine, hvilket selvfølgelig ville være særdeles ubehageligt,« siger han.

Hvad vil du gøre, hvis det skulle ske?

»Der er nok ikke så meget at gøre. Der kan komme nogle forsyningsproblemer, og der kan komme nogle panikindkøb i butikker, så det er nok en god idé at have mad og vand til et stykke tid. Men det er ikke, fordi jeg er ved at flytte til Sydpolen,« siger Lars Seier Christensen, der dog fortæller, at han har et beskyttelsesrum under sit hjem i Schweiz, da det indtil for 20 år siden var et lovkrav, at alt nybyggeri i Schweiz blev udstyret med et beskyttelsesrum.