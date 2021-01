Lars Løkke Rasmussen efterlyser sin hund Beauty, som lørdag blev skræmt af et kanonslag og forsvandt.

Det skriver den tidligere statsminister og Venstre-mand på Facebook.

'Vores ældste hund, Beauty (t.h.), blev i går aften skræmt til flugt af kanonslag ved vores hus i Græsted - og vi har ikke set hende siden. Normalt vil hun selv søge hjem, men vi har ikke haft vores daglige gang i Græsted i mange år, og hun er samtidig blevet en ældre dame,' skriver Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

'Vi er meget bekymrede for hende.'

Beauty. Foto: Privat Vis mere Beauty. Foto: Privat

Har du set Beauty i eller omkring Græsted, beder parret om, at du tager kontakt til dem.

Trods bekymringen har Lars Løkke Rasmussen overskud til en munter bemærkning:

'Kan sagtens se Clickbait-overskriften for mig: 'Forladt af sin sidste ven', men gør det alligevel, for jeg har simpelthen brug for din hjælp,' skriver han med henvisning til udtalelserne og historier i kølvandet på hans nylig beslutning om at forlade partiet Venstre efter 40 års medlemsskab.