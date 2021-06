Lars Larsen sørgede for, at sønnen voksede ikke op i rigdom: 'Hvorfor skulle jeg have en skaldet model fra Føtex?'

Hans far var en af Danmarks rigeste mænd. Men Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, er ikke vokset op i ubegrænset rigdom.

Tværtimod. Hans forældre lærte ham at sætte pris på de ting, han fik – og det har han taget videre med til opdragelsen af sine egne børn.

»Jeg er vokset op med, at tingene ikke kommer af sig selv. Selvom min far begyndte at tjene penge relativt hurtigt, fik jeg ikke bare det, jeg ønskede mig,« fortæller 49-årige Jacob Brunsborg i et interview med Børsen.

»Jeg kunne ikke forstå, at når vi nu boede i et smart hus med swimmingpool, hvorfor skulle jeg så ikke kunne få en BMX-cykel, der var lige så fed som mine venners? Hvorfor skulle jeg have en skaldet model fra Føtex?« fortsætter Jysk-arvingen, der sammen med sin kone forsøger at opdrage deres to børn på samme måde. Så de får forståelsen af familiens formue langsomt. På den måde tror de, at børnene bliver bedre til at håndtere det.

Som dreng drømte Jacob Brunsborg om en BMX-cykel. I dag er det luksusbiler, der er hans store passion.

Jacob Brunsborg var kun syv år, da Lars Larsen åbnede sin første butik i 1979 i Aarhus. Siden har han haft forskellige job i koncernen – både på blandt andet lageret og i butikker. Til sidste endte han i en af de højeste poster som indkøbsdirektør.

Stillingen lagde op til, at han en dag skulle blive administrerende direktør, men det ønskede Jacob Brunsborg ikke. Derfor valgte han for ti år siden at stoppe som indkøbsdirektør for i stedet at koncentrere sig mere om familiens holdingselskab.

Og her har han fået en endnu større rolle efter sin fars død. Jacob Brunsborg overtog nemlig posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group, da hans far gik bort i 2019.

Og selv om han går op i at drive Jysk videre i sin fars ånd, så har der været plads til forandringer. Foruden at udskifte interiøret på sin fars kontor i Jysks hovedsæde i Brabrand, hvor Lars Larsens store skrivebord, ifølge Finans, er blevet skiftet ud med et mødebord med otte stole, så har han også foretaget andre forandringer.

Jacob Brunsborg ses her yderst til højre, mens hans far ses yderst til venstre.

Blandt andet har familiens holdingselskab skiftet navn fra Jysk Holding til Lars Larsen Group, ligesom Jacob Brunsborg også har opbygget en koncernorganisation med alt fra jurister og eksperter i investeringer.

Han har da også klaret de første to år ganske godt – godt hjulpet på vej af den administrerende direktør for Jysk, Jesper Lund. I 2019/2020 fik koncernen et rekordregnskab med en omsætning på 35,2 milliarder kroner og et overskud efter skat på 3,2 milliarder kroner.

På trods af succesen har det dog været en hård omgang for Jacob Brunsborg at miste sin far.

Lars Larsen døde i 2019, efter at han havde fået konstateret leverkræft. Kræften blev konstateret i juni, og den velkendte dynekonge sov ind i august. Det hele gik så stærkt, at Jacob Brunsborg ikke husker meget fra den sommer, fortæller han til Børsen.

Lars Larsen var kendt blandt danskerne for altid at være klar med et godt tilbud.

Far og søn havde dog inden haft en snak om en plan for Jysk fremtid. Lars Larsen rundede 70 år i 2018, og Jacob Brunsborg mente, at det var på tide, at de så lidt på fremtidsplanerne for Jysk, så han ikke skulle stå med alle beslutningerne alene, hvis Lars Larsen pludselig »fik en tagsten i hovedet«.

»Det bliver nemmere nu, da det snart er to år siden, at min far døde. Men jeg savner lige at kunne vende mig og spørge ham, som jeg har gjort i de mange år, da vi arbejdede tæt sammen. Nu er jeg bagstopperen. Ham, som alle kigger på og venter på, om svaret er, at vi skal gå til højre eller til venstre,« har Jacob Brunsborg udtalt til Finans.