»Når man er vant til at spille på banen, så er det meget underligt pludseligt og helt ufrivilligt at havne på bænken.«

Sådan beskriver folketingspolitiker Lars Christian Lilleholt (V) de seneste næsten tre måneder af sit liv. I alt den tid har han nemlig været sygemeldt.

Men tirsdag kunne han langt om længe vinke farvel til sygesengen og drage tilbage til Christiansborg - og det til stor glæde for både ham selv og hans kolleger.

»Jeg er virkelig glad for at være tilbage - også selvom jeg går lidt langsommere end normalt,« siger Lars Christian Lilleholt.

For at finde årsagen til politikerens sygemelding og nu lidt langsommere færden på gangene på Christiansborg, skal vi skrue tiden tilbage til sensommeren. Her udviklede en lille vabel på hans storetå sig nemlig drastisk.

Lars Christian Lilleholt havde sidst i august været til en fest i Odense Forenede Skydeselskab. Her var han mødt op i pænt tøj og pudsede laksko.

Og selvsamme laksko endte med at koste ham storetåen.

Til festen fik han nemlig en vabel, der senere udviklede sig til et sår med betændelse i. Og da betændelsen kunne ikke stoppes igen, måtte lægerne til sidst amputere tåen.

»Det har været et kraftigt wakeupcall for mig, at en lille bitte vabel kan ende med amputation. Men jeg kan heldigvis godt passe mit politiske arbejde uden min storetå,« siger Lars Christian Lilleholt.

At en vabel kan ende med en amputation kan nok godt lyde lidt voldsomt. Derfor er det måske vigtigt lige at tilføre til ligningen, at Lars Christian Lilleholt lider af diabetes. For når man har diabetes, så er fødderne særligt udsatte for følgesygdomme - noget, der altså endte med at ramme folketingspolitikeren.

Lars Christian Lilleholt er glad for at være tilbage i Folketinget og har nydt at hilse på gode kolleger efter 2,5 måneds sygemelding. Privatfoto. Vis mere Lars Christian Lilleholt er glad for at være tilbage i Folketinget og har nydt at hilse på gode kolleger efter 2,5 måneds sygemelding. Privatfoto.

Men efter 2,5 måned derhjemme var han mere end almindeligt klar til at komme i gang igen.

»Det er første gang nogensinde, at jeg har været fraværende på den her måde. Så det har været dejligt at komme tilbage og få hilst på mine mange gode kolleger igen,« siger Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

»Mit heldbred har også fået det væsentligt bedre, så selvom det har været en svær periode, så har det også været en nødvendig periode.«

Og mens han nu igen skal have styr på de politiske dagsordener, så er der også en enkelt dagsorden i det private, der skal klares.

Han kan nemlig ikke længere gå i almindeligt fodtøj, og derfor har han besluttet at donere alle sine sko til genbrug.

Lakskoene er skiftet ud med et par ortopædiske sandaler. Vis mere Lakskoene er skiftet ud med et par ortopædiske sandaler.

»Nu håber jeg bare, at der er nogle, der kan bruge alle mine sko. Jeg har jo en forholdsvist stor fod,« siger politikeren med et smil i stemmen, mens han oplyser, at han bruger størrelse 48.

»Faktisk nåede jeg at købe et helt nyt par sko, som jeg nærmest ikke har brugt endnu. Det ærgrer jeg mig en del over, at jeg aldrig kommer til. Men så håber jeg bare, at det par kan glæde nogle andre.«

Men hele oplevelsen forbliver dog ikke kun i det private. Lars Christian Lilleholt vil nemlig nu gerne være med til at kaste mere lys over diabetes i almindelighed.

»Det kan godt lidt være en sygdom, som man holder for sig selv, og jeg håber, at jeg kan være med til at ændre det,« afslutter han.