Pernille Skipper har selv afvist at sætte navn på.

Alligevel er der blevet spekuleret vidt og bredt i, hvilken minister det er, som hun i sin nye bog skriver skulle have opført sig yderst upassende overfor hende under hendes tid som retsordfører for Enhedslisten.

Nu afviser tidligere justitsminister Lars Barfoed, at det skulle være ham, der havde sagt, at han ville få svært ved at koncentrere sig til et møde i Justitsministeriet, fordi Pernille Skipper havde en nedringet skjorte på.

Det er ikke dig, hun snakker om?

»Jeg fratrådte som minister ved det valg, hvor hun blev valgt. Så jeg stoppede lige præcis, da hun blev valgt, selvom årstallet er det samme,« siger Lars Barfoed.

Så der er ingen sved på panden for, at det skulle være dig?

»Nej, det er der i hvert fald ikke,« lyder det med et grin.

Tidligere justitsminister og Konservative-politiker Lars Barfoed. Foto: Søren Bidstrup

Lars Barfoed var justitsminister for Konservative Folkeparti fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.

Pernille Skipper skriver i sin nye bog 'Rend mig – Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig' om en upassende minister fra dengang, hun mellem 2011 og 2016 var retsordfører for enhedslisten.

»Det bliver da svært at koncentrere sig, når du har den skjorte på,« skulle en minister ifølge Pernille Skipper have sagt til hende, da hun deltog i et møde i Justitsministeriet.

I bogen skriver Pernille Skipper desuden, at »den pågældende minister kunne i øvrigt finde på at sms’e sent om aftenen uden nogen egentlig grund, invitere til at ‘fortsætte diskussionen over et glas vin’ eller blive siddende alt for længe efter en professionel samtale.«

Hun skriver videre om samme minister, at han er »den type, der opfatter selv den mindste venlighed som flirt, hvorfor man hele tiden skal være opmærksom på at holde relationen professionel.«

Pernille Skipper i Folketinget. Foto: Søren Bidstrup

B.T. møder Lars Barfoed til premieren på musicalen 'Sister Act' torsdag aften på Det Ny Teater i København.

Den tidligere justitsminister ankom til premieren i selskab med sin hustru, Helle Sjelle.

Begge de to politikere meldte sig i sidste måned ud af Konservative Folkeparti, hvor Lars Barfoed i stedet meldte sig ind i Moderaterne.

Pernille Skipper er tidligere frontfigur for Enhedslisten, men stoppede for mindre end et år siden i politik, og er i dag politisk kommentator på TV 2.