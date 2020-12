Kylie Jenner blev lørdag aften overfuset af flere dyreaktivister, da hun var på vej hjem efter en shoppetur.

Det gjorde de, fordi hun var ude for at shoppe i butikken Montcler, der blandt andet sælger pels.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, fremgår det, hvordan de stod klar med megafoner og gentagne gange råbte, at hun burde skamme sig, at hun var et monster, og at dyrene får skåret pelsen af, mens de er i live. Kylie Jenner bar ikke pels på daværende tidspunkt.

Alt imens blev hun eskorteret væk i en hvid Rolls-Royce omringet af sikkerhedsvagter. Aktivisterne forsøgte at blokere bilen, men efter et minuts tid lykkedes det at komme væk.

Kylie Jenner elsker mode. Foto: ANGELA WEISS

På samme shoppetur fik hun lukket modebutikken Balenciaga for alle andre, så hun kunne shoppe uden forstyrelser.

Det er slet ikke første gang, at Kylie Jenner er blevet kritiseret for at bære pels. I januar gik hun rundt i klipklapper fra Louie Vuitton lavet af minkpels. Hun havde kort forinden doneret fem millioner kroner til det australske redningsarbejde i forbindelse med de voldsomme skovbrande, der nedlagde store dele af naturen og slog tusindvis af dyr ihjel i store områder.

Sidste år viste hun sig iført en læderjakke, der var lavet af ræveskind af det danske firma Saks Potts.

I 2017 ramlede hun også sammen med dyreaktivister, da de dukkede op ude foran en restaurant i Las Vegas, hvor hun spiste middag. Dengang bar hun ingen pels, og hun forsøgte så vidt muligt at ignorere dem.