Som kun 17 år gammel lancerede Kylie Jenner sit eget 'læbemakeup-sæt'.

Noget der vakte genlyd verden over, da de første 15.000 af de såkaldte 'læbekits' blev udsolgt på få minutter. Årsagen til den store 'læbe-interesse' skal dog muligvis findes en noget mere dystert sted.

Hendes læber er nemlig noget, der har gået hende på i mange år. Så meget, at hun i en ung alder valgte at få dem lavet større. Det fortæller hun i 'Keeping Up With the Kardashians reunion', hvor hun også fortæller årsagen bag læbeforstørrelsen.

»Jeg havde virkelig små læber, og jeg tænkte egentlig ikke over det, før jeg havde mit første kys, hvor fyren sagde: 'Du kysser virkelig godt, men du har meget små læber'. Derfra følte jeg, at ingen ville kysse mig.«

Værten ville dog gerne høre mere eksplicit, hvad der forårsaget hendes beslutning om at gøre sin læber større. Her svarede den yngste af Jenner-søstrene:

»Det kom af, at jeg gik meget op i makeup og altid tegnede større læber med min makeup. Det fik jeg det meget bedre af.«

Som 22-årig blev Kylie udnævnt til yngste selvskabte milliardær af Forbes, efter at hun havde scoret en formue på at sælge kosmetikfirmaet. Firmaet viste sig dog siden at være nogle hundrede millioner mindre værd, og Forbes trak under stort postyr titlen tilbage.

Det efterlader dog stadig Kylie med en gigantisk formue og potentiale til at tjene meget mere. Hun er nemlig familiens topscorer på de sociale medier, hvor hun kan tjene hele 986.000 dollar på et enkelt opslag ifølge Celebrity Net Worth.