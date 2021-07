Satiretegneren Kurt Westergaard er død.

Han sov stille ind efter et længere sygdomsforløb, oplyser familien til Berlingske.

Tegneren, der nok er mest kendt for at tegne profeten Muhammed med en bombe i sin turban til Jyllands-Posten tilbage i 2005, blev 86 år gammel.

Han var gift med Gitte Westergaard, og de havde i alt fem sammenbragte børn, ti børnebørn og ét oldebarn.

Derudover har familien haft en albansk kvinde boende i deres hjem i flere år, da hun læste på musikkonservatoriet i Aarhus. Familien opfatter også hende som en datter, skriver Berlingske.

Efter Kurt Westergaard sammen med en række andre tegnere fik udgivet sin satiretegning med profeten Muhammed som hovedperson, har han været udsat for en række trusler og drabsforsøg.

Derfor har han levet under beskyttelse af PET i mange år, som han tidligere har fortalt, han havde det helt fint med.

B.T. besøgte den verdenskendte satiretegner, der har været både hadet og elsket af mange, i december 2020.

»Jeg ville have lavet den samme tegning, også hvis jeg havde vidst, hvordan det ville gå. Det er en kollision mellem to kulturer. Den er åbenbart uundgåelig. Havde det ikke været for tegningen, tror jeg, det var sket alligevel,« sagde han dengang.