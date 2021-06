Hvert år afholder kronprinsparret et prisshow, der hylder den danske kultur. Traditionen tro foregår showet et sted, det ikke har foregået før.

Denne gang er turen kommet til Vejle, da showet nemlig skal holdes i Vejle Musikteater. Det skriver Kongehuset på sin Instagram-profil.

»Når Kronprinsparret hædrer fremragende præstationer inden for kunst, kultur og socialt arbejde, kommer det i år til at foregå i Vejle Musikteater.«