Lad være at skamme dig, sådan lyder budskabet til unge, der mod deres vilje har fået delt billeder af sig selv på nettet.

Det klare budskab kommer fra kronprins Frederik, der fredag var på virtuelt besøg hos Red Barnet.

»Det er vigtigt at fortælle og forklare, at den, der får delt billederne, ikke bør føle skyld og skam,« skrev Frederik efter besøget på Instagram.

Her delte han også – helt frivilligt – et billede af sig selv, mens han fra de hjemlige gemakker deltog i mødet hos Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet.

Fredag deltog kronprins Frederik i et møde om børn og digitale krænkelser. Foto: Kongehuset.

Rådgivningen forebygger og beskytter børn og unge mod krænkelser og overgreb online.

Med udgangspunkt i de henvendelser, rådgivningen får, kunne eksperterne fortælle Kronprinsen om de alvorlige konsekvenser, det kan have for eksempel at få delt et nøgenbillede mod sin vilje.

Det gjorde indtryk. Efter briefingen skrev Kronprins Frederik, at kampen mod de digitale krænkelser er endnu vigtigere nu, hvor corona dikterer, at endnu mere af vores sociale liv foregår via de sociale medier.

»Det er bekymrende at høre om de krænkelser, som mange børn og unge oplever på nettet,« skriver Kronprinsen på Instagram.

SletDet Børn og unge, der har været udsat for digitale sexkrænkelser eller andre grænseoverskridende oplevelser på nettet kan ringe til Red Barnets rådgivning SletDet.

Rådgivningen er gratis og der sidder både psykologer, socialrådgivere og en tidligere efterforsker i politiet.

Kilde: Red Barnet

Som protektor for Red Barnet var han derfor glad for at høre, hvordan SletDet-rådgivningen konkret hjælper de børn og unge, som har været udsat for krænkelser online. ⁣

Hos Red Barnet kan børn og unge få hjælp til at:

Slette billeder og videoer.

Begrænse delingerne.

Anmelde krænkelserne til de sociale medier og til politiet.

Desuden kan de krænkede få støtte og psykologisk førstehjælp i den ofte svære tid, som følger efter en digital sexkrænkelse.

Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, er glad for, at Kronprinsen vælger at engagere sig i SletDets arbejde.

»Det sender et stærkt signal til ofrene. Mange af dem føler desværre skyld over det, der er sket, og Kronprinsens engagement kan være med til at få dem og andre til at forstå, at de ikke har gjort noget forkert. Det er den, der deler et billede uden samtykke, som skal skamme sig.«