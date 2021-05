I et stort interview med Berlingske kommer Kristian Jensen ind på den skæbnesvangre dag i 2019, som kostede ham rollen som næstformand for Venstre.

Det var en solbeskinnet sommerdag i august 2019. Alt lagde op til, at Kristian Jensen skulle være Venstres næste formand, eftersom den daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen netop havde meldt sin afsked.

Sådan gik det dog ikke. Kristian Jensen meldte også sin afsked som næstformand og dermed muligheden for at blive Venstres næste formand og potentielt Danmarks næste statsminister.

Det var en tydeligt berørt Kristian Jensen, der mødte pressen, da han skulle fortælle om sin afsked med Venstre-toppen. De følelser, han viste den dag, skulle han muligvis have vist lang tid før, fortæller han i interviewet med Berlingske.

Kristian Jensen trækker sig som næstformand i Venstre efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle, fredag den 30. august 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristian Jensen trækker sig som næstformand i Venstre efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle, fredag den 30. august 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det har ikke været et bevidst fravalg at vise følelser, men jeg har beskæftiget mig med mange ting, som er relativt kontante og faktabaserede, som skat og finansloven. På den ene side kunne det da have været skønt, hvis jeg havde vist flere følelser, men følelser skal kun vises, når de er ægte. Hvis det er planlagte følelser, er det jo på grænsen til manipulation,« siger han.

Kristian Jensen, der er tidligere udenrigsminister, finansminister og skatteminister, blev i marts i år udnævnt som særlig repræsentant for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Om den udnævnelse sagde han følgende:

»Jeg skal være en del af en kampagne, der skal sikre, at Danmark bliver valgt ind, så vi kan sidde ved det fineste bord i FN's Sikkerhedsråd. Her kan vi være med til påvirke beslutningerne i verden omkring os.«

»Sikkerhed, klima, migration og menneskerettigheder bliver emner, vi skal fokusere på i kampagnen,« siger Kristian Jensen, der udtræder af Folketinget med udgangen af marts.«

Han har været medlem af Folketinget siden 1998 og var næstformand for Venstre i ti år.