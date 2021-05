En »plat gimmick«, »langt over stregen« og »helt skudt ved siden af«.

Den prisbelønnede krigsfotograf Jan Grarup melder sig nu også ind i debatten om Radio4-journalisten Louise Fischer, der som del af en reportage fra genåbningen af en swingerklub, selv havde sex med en af gæsterne.

Og det er bestemt ikke rosende ord, Jan Grarup har til overs for indslaget.

»Jeg synes, det er latterligt og plat. Det er en journalistisk omgang med tingene, hvor man har tænkt: 'Nu kan vi lige sætte barren lidt lavere for, hvad journalistik er'. Jeg synes virkelig, det er den laveste fællesnævner,« raser krigsfotografen til B.T.

Jan Grarup har selv vundet fornemme priser i ind- og udland for sit fotojournalistiske arbejde med at dokumentere krig og konflikter i verdens brændpunkter.

Og han mener, at grænsen for god journalistik krydses, når man som Louise Fischer selv indtager en aktiv rolle i det, man forsøger at skildre.

»Man skal jo gøre, hvad man har lyst til. Men rollen som journalist er vel i bund og grund at iagttage, hvad der sker og ikke selv deltage i det. Skulle jeg så gå rundt nede i det mørke Afrika og skyde med en maskinpistol og så efterfølgende sige: 'Jamen, puha, det var da forfærdeligt!',« spørger Jan Grarup.

Han mener, at man sagtens kan skildre en swingerklub på en både »sober og elegant« måde. Det har bare ikke været tilfældet her, forklarer han.

Jan Grarup er en dansk fotojournalist, der har specialiseret sig i at dokumentere krig og konfliktzoner rundt om i verden. Det arbejde har han vundet både dansk og international anerkendelse for - ikke mindst har han otte gange vundet priser til World Press Photo. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Jan Grarup er en dansk fotojournalist, der har specialiseret sig i at dokumentere krig og konfliktzoner rundt om i verden. Det arbejde har han vundet både dansk og international anerkendelse for - ikke mindst har han otte gange vundet priser til World Press Photo. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er ikke den type journalistik, jeg er blevet opdraget med, og jeg synes ikke, det bidrager til noget som helst,« slår han fast.

Radio4-reporteren Louise Fischer tager dog ikke Jan Grarups kritik tungt. Hun fastslår, at hendes reportage bestemt er ment som et seriøst journalistisk indslag.

»Jeg har aldrig nogensinde fået så meget feedback på noget, jeg har lavet før,« siger Louise Fischer grinende til B.T., før hun indvender:

»Det er et helt almindeligt journalistisk greb at bruge sig selv aktivt. Selvfølgelig er der forskel på, om det man laver er dybdegående graverjournalistik eller et kritisk interview, men det her er en stemningsreportage, og der synes jeg, jeg lykkes med at indfange den stemning ved selv at deltage,« understreger hun.

Louise Fischer er reporter for Radio4 i Aarhus, og hun har skabt en del debat, efter hun havde sex for åben mikrofon som del af en radioreportage. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Fischer er reporter for Radio4 i Aarhus, og hun har skabt en del debat, efter hun havde sex for åben mikrofon som del af en radioreportage. Foto: Privatfoto

Hun synes heller ikke, det er en fair sammenligning, når Jan Grarup siger, at hendes swingerklub-reportage svarer til, hvis han selv fyrede skud i de krigszoner, han skildrer.

»Jeg ville selvfølgelig heller aldrig skyde med maskinpistol mod andre mennesker. Jeg er også blevet spurgt, om jeg så også ville indtage heroin i journalistikkens tjeneste. Den store forskel er jo, at de to ting er ulovlige, og det er det jo ikke at have sex på en swingerklub,« slår Louise Fischer fast til slut.