'Jeg er et overvældet, taknemmeligt og ufatteligt privilegeret menneske.'

Sådan starter journalist, debattør og forfatter Ditte Giese et opslag på sine sociale medier.

Grunden til taknemmeligheden er, at hendes venner i sidste uge startede en indsamling til hendes kræftbehandling.

Medicinen, hun skal have, forventes først at blive tilgængelig for alle til sommer, men så lang tid kan Ditte Giese ikke vente, hvis kræften skal forhindres i at sprede sig yderligere.

Behandlingen foregår kun på privathospitalet AROS i Aarhus, og hver behandling koster 95.000 kroner. Ditte Giese skal i alt have ni.

Heldigvis har der været stor vilje og lyst til at støtte journalisten.

Hun fortæller i sit opslag, at mere end 1.000 mennesker, heraf de fleste vidt fremmede, har valgt at donere til behandlingerne.

'Og jeg har taget 1.000 tudeture, og det giver mig simpelthen så meget håb og styrke og vilje her midt i mørket,' skriver hun.

Opslaget er akkompagneret af et billede fra Aarhus, hvor hun ligger i sengen og venter på sin første behandling.

Blandt donorerne er en dansk iværksætter og investor, som ønsker at være anonym. Han donerede alene 95.000 kroner.

»Sagen skal ikke handle om mig, men om sagen: Om vi får det sundhedsvæsen, vi fortjener (og betaler for),« forklarede han til B.T. om årsagen til, at han ville være anonym.



Ditte Giese har også tidligere fortalt til B.T., hvor overvældet hun er over de mange donationer. Derudover gav hun også udtryk for, at hun håber myndighederne vil skynde sig med at få godkendt behandlingsformen.

»Det er ulykkeligt og grænseoverskridende at skulle bede offentligheden om hjælp, men jeg er desværre ikke i en situation, hvor jeg kan vente på, at Medicinrådet og sundhedsvæsnet bruger måneder og år på at gennemgå kræftbehandling, som der allerede eksisterer solid lægelig evidens for.«

»Derfor takker jeg for den store generøsitet og håber, at sundhedsministeren vil arbejde konkret for hurtigere godkendelse af ny livsforlængende medicin.«

Det er fire år siden, at Ditte Giese blev diagnosticeret med uhelbredelig brystkræft.