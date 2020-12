'Jeg har, stort set siden Marcus var lille, kæmpet med at ikke gøre ham fortræd. Derfor måtte de skille os ad,' skriver reality-profilen Kia Sødergreen onsdag aften på Instagram.

Hun taler om sin søn. Sætter ord på realiteterne omkring den fødselsdepression og -psykose, som hun har lidt under, siden hun og Walid ‘Knaldperlen’ Becharra blev forældre i september 2017.

Udmeldingen på Instagram er egentlig af positiv karakter. Sagen er nemlig, at Kia Sødergreen efter længe at have boet på et psykiatrisk bosted et sted på Sjælland kan få lov til at vende hjem til København.

Dér, hvor hendes nærmeste befinder sig.

'Glæder mig til, at komme tættere på min familie og venner. Jeg har endnu ikke fået nogen dato på, hvornår jeg skal flytte, men det bliver spændende,' afslørede hun onsdag eftermiddag på sin profil.

Det medførte et utal af spørgsmål. Nogle af dem forsøger den 30-årige kvinde, der er uddannet sygeplejerske, onsdag aften at besvare i et nyt opslag.

Det er her, hun sætter ord på den kamp, hun har kæmpet i forhold til sin søn. En kamp, som har budt på flere lange indlæggelser – og også en enkelt kort på en lukket afdeling.

Undervejs har hun åbent og ærligt delt sine refleksioner og sin virkelighed med sine følgere på Instagram.

Og det gør hun altså også nu, hvor hun fortæller om den kommende flytning.

'Walle og Marcus blev i første omgang i København, og jeg blev sendt langt væk på bosted, så jeg ikke bare kunne tage hen til Marcus. Kommunens ansatte, mente jeg var/er til fare for Marcus adfærd, udvikling og trivsel,' forklarer hun.

Sidste år flyttede Walid ‘Knaldperlen’ Becharra til Nordjylland sammen med sønnen, og der er de stadig.

Det er netop årsagen til, at Kia Sødergreen nu får lov til at flytte til København, fortæller hun på Instagram.

'Knaldperlen' og 'Sugar' i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Kia Sødergreen i september kunne berette, at hun og Walid ‘Knaldperlen’ Becharra var gået fra hinanden.

Parret havde i sin tid mødt hinanden under optagelserne til Kanal 5-programmet 'Kongerne af Marienlyst' og var blevet forelskede.

Efter syv år sammen var det slut, men Kia Sødergreen har siden på Instagram givet udtryk for, at de stadig holder meget af hinanden. Og er der for hinanden.