»Vi har over 50.000 følgere, der følger med i denne ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis ikke I bekræfter refunderingen.«

Således afsluttede Maria Jencel sin klage til Atlantis Rejser i det, der skulle vise sig at blive et ganske offentligt drama om en angivelig rædselsfuld familieferie i Egypten.

Rejseselskabet så det som »en trussel« fra radioværten og hendes mand, P3-værten Pelle Peter Jencel, mens værtsparret selv betragtede det som Maria Jencels private anliggende som »mor og menneske« at opnå kompensation.

Men nu er der nye stemmer i debatten – og det er desværre for Jencel-parret endnu en gang ikke til deres fordel.

Radioværterne Pelle Peter og Maria Jencel er endt i stormvejr efter en sag med rejseselskabet Atlantis Rejser, som anklager dem for at presse sig til økonomisk kompensation. Foto: Bax Lindhardt

Det er nemlig de to komikere Lasse Rimmer og Heino Hansen, der ikke kan dy sig for at give deres perspektiv på sagen på deres respektive Instagram-stories.

Den 38-årige komiker Heino Hansen parodierer tilmed Maria Jencel under sin egen lille rejse med togselskabet DSB, som han i spøg kalder sit »livs værste køretur«.

Her harcelerer han over prisen på 7-Elevens börek, ligesom han klager over larmen fra andres smaskelyde – som formentlig henviser til Maria Jencels klager over nytårsstøjen på sit egyptiske hotel.

'Intet i denne kupé forstår sig på, at verden burde indrette sig efter mig,' joker Heino Hansen.

Heino Hansen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Årets komiker fortsætter spøgen med, at han skulle være 'fløjet i kraniet på den første DSB-ansatte'.

'Jeg fortæller, at jeg rokker små 300.000 følgere på diverse SoMe inklusive 4.500 på Twitter, og hvis de ikke refunderer alle pengene,' skriver Heino Hansen i sin story og fortsætter:

'Så lader jeg mine følgere vide, at ingen i det her tog tager højde for mine følelser.'

Derefter joker han med, at han fik en opgradering til DSBs førsteklasse, hvorfra han har taget et billede af sig selv.

Og med Maria Jencels egne ord om ønsket at komme væk fra sin rædselsferie i Egypten, så skriver Heino Hansen ligeledes:

'Nu tæller jeg bare sekunderne til, toget er fremme.'

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer holdt selv nytår i Egypten for tre år tilbage - og de endte med en noget andet oplevelse end Maria Jencel. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Lasse Rimmer derimod har ligesom Maria Jencel og familien selv fejret nytår i Egypten tre år tilbage med sin kæreste Line Hoffmeyer og sine to teenagedøtre.

Og den 50-årige komiker indikerer, at det maveonde, som Pelle Peter Jencel blev ramt af på ferien, var mere selvforskyldt, end det er Atlantis Rejsers fortjeneste.

'Spiser man nogle af måltiderne fra samme buffet som en masse andre gæster, kan det betale sig at spritte jævnligt af,' skriver han.

'Det gjorde vi, og måske derfor tålte vi alle fire ferien uden maveproblemer. Who knows. Måske var vi bare heldige.'

Men Lasse Rimmer understreger, at han ikke tøver med at anbefale Atlantis Rejser.

For han og familien nød for tre år tilbage deres uge over nytår med 'et højt serviceniveau fra et dedikeret personale i et i øvrigt fattigt land med masser af udfordringer'.