Han er en levende legende. Han er en af verdens rigeste mænd. Og så er han kendt som et investeringsorakel, der købte sin første aktie som 11-årig.

Men selvom succesen er stor, må den amerikanske investeringsmand Warren Buffett alligevel se sig slået lidt tilbage. For første gang i 28 år har han nemlig mistet en meget prominent placering.

»Regel nummer et: Tab aldrig penge. Regel nummer to: Glem aldrig regel nummer et.«

Sådan lyder et af de mest berømte citater fra Buffett. Det mantra har den 90-årige selv fulgt det meste af sit liv, og det har ført til, at han siden 1993 har ligget solidt placeret i top-fem blandt verdens rigeste på det amerikanske finansmagasin Forbes' årlige liste over verdens rigeste.

Det er bedre at købe en fantastisk virksomhed for en god pris end en god virksomhed for en fantastisk pris Warren Buffett

Men den cirkel er nu blevet brudt. Coronavirussens indtog i begyndelsen af 2020 gav hans investeringer noget af en øretæve.

Og selvom aktiekurverne siden har rettet sig igen, og formuen er svulmet op til astronomiske 96 milliarder dollar (605 milliarder kroner), så er Buffett i år røget ned på en sjetteplads.

Men det behøver erhvervsikonet ikke at ærgre sig over. For gennem sit liv har han opnået mere, end mange nok havde troet var muligt.

»Det er bedre at købe en fantastisk virksomhed for en god pris end en god virksomhed for en fantastisk pris,« lyder et af de andre kendte citater fra milliardæren, der blev født den 30. august 1930 i Omaha, Nebraska.

Warren Buffet ses her med sin datter Susie Buffett. Foto: Mandel NGAN Vis mere Warren Buffet ses her med sin datter Susie Buffett. Foto: Mandel NGAN

Han var det andet ud af tre børn, som forældrene Howard og Leila Buffett fik, og allerede som barn drømte han om rigdom.

Til sin skolekammerat fortalte den unge Warren, at han ville være millionær, inden han blev 35 år, og som kun 11-årig købte han sine første aktier, fortalte han i et interview til CNBC.

Buffetts far ejede et mindre aktiehandelsfirma, og den unge Warren betalte 38,25 dollar for hver af de tre aktier, som han købte i Cities Service. Og de nåede at falde til 27 dollar, hvorefter han solgte dem, da de igen steg til 40 dollar.

Men da aktierne senere steg til 200 dollar, lærte Buffett sin første lektie på aktiemarkedet: At tålmodighed kan betale sig.

Warren Buffett spiller Bridge med Bill Gates. Foto: RICK WILKING Vis mere Warren Buffett spiller Bridge med Bill Gates. Foto: RICK WILKING

I 1943 flyttede familien til Washington, og der tog Warrens Buffetts erhvervssucces fart. Først som avisbud og senere med anden handel, og da han forlod Washington flere år senere, havde han tjent, hvad der i dag ville svare til omkring 100.000 dollar.

En del af sin investeringsfilosofi fik Buffett grundlagt på universitet, hvor han studerede økonomi, og som 20-årige forsøgte han at prøve kræfter med forsikringsbranchen.

Efter Washington arbejdede Buffett i nogle år i New York, indtil han som 25-årig vendte tilbage til Omaha, hvor han startede et partnerskab med syv investorer. Tilsammen lød investeringen på 105.000 dollar, og Buffett lagde kun 100 af sine egne dollar i.

Aftalen var, at han fik 50 procent af al profitten over fire procent, men samtidig forpligtede han sig også til at dække 25 procent af alt tab. Noget af et sats, vil mange nok mene.

Warren Buffett er fast inventar på Forbes årlige liste. Foto: JASON REED Vis mere Warren Buffett er fast inventar på Forbes årlige liste. Foto: JASON REED

Men det gik godt. Pengene begyndte at rulle ind, og kun to år senere kunne han købe et hus til 31.500 dollar, hvilket ville svare til 1,7 millioner kroner i dag.

Siden nåede Buffetts formue svimlende højder. I 1965 overtog han det nødlidende tekstilfirma Berkshire Hathaway, der med tiden blev til hans enormt indbringende investeringskonglomerat.

Alligevel har Buffett kaldt købet af Berkshire Hathaway for 'sin største fejltagelse'. For han endte med at binde en masse penge i en virksomhed, der på det tidspunkt kørte dårligt.

I 1952 blev Warren Buffett gift med den meget politisk bevidste Susan Thompson (billedet). Man mener, at det er hende, der har været medvirkende til Warren Buffetts mange liberale tanker. Parret forblev gift, indtil Susan døede i 2004, hvorefter Warren Buffett giftede sig igen. Foto: CHRIS KLEPONIS Vis mere I 1952 blev Warren Buffett gift med den meget politisk bevidste Susan Thompson (billedet). Man mener, at det er hende, der har været medvirkende til Warren Buffetts mange liberale tanker. Parret forblev gift, indtil Susan døede i 2004, hvorefter Warren Buffett giftede sig igen. Foto: CHRIS KLEPONIS

Havde han i stedet investeret mere i forsikringsbranchen fra starten, så havde formuen været 200 milliarder større, fortalte han i et interview med CNBC i 2010.

Men hvorom alting er, så kan Buffett næppe være utilfreds med sin indsats. Den lille dreng fra Nebraska er blevet en af verdens rigeste. Og samtidig er han blevet så stor en investeringsguru, at andre finansfolk i årevis har betalt enorme summer for at spise en middag med ham.

Buffett udlodder hvert år en middag i sit selskab til ære for velgørenhed. Den byder mange finansfolk lystigt på, og i 2019 betalte den kinesiske kryptovalutamilliardær Justin Sun 29 millioner kroner for at sikre sig middagen.

Warren Buffett med sin datter Susan Alice Buffett (th). Foto: Drew Angerer Vis mere Warren Buffett med sin datter Susan Alice Buffett (th). Foto: Drew Angerer

Men selvom Buffett altså har en formue, der kan købe det meste, så har han holdt igen med for meget luksus. Han bor stadig i det ikke særligt prangende hus, som han købte i Nebraska i 1958.

»Jeg har alt det i livet, som jeg ønsker. Mit liv kunne ikke være bedre, og det ville være værre, hvis jeg havde seks eller otte huse eller – du ved – en hel masse forskellige ting, jeg kunne have. Det harmonerer ikke,« fortalte Buffett i 2014 på et møde med sine aktionærer.

Og det er da heller ikke meningen, at hans tre børn skal formøble formuen væk. For Warren Buffett har meddelt, at han vil donere 99 procent af sin formue væk til velgørenhed.