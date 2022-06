Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Man skulle gøre sig fortjent til at komme ind. Det betød at gøre alt det, som de sagde.«

Sådan fortæller en 22-årig kvinde til B.T. om sine oplevelser med tiderne på de københavnske insteder fra 2017 til 2019.

Hun er en af mange, der som kvinderne i TV 2s nye dokumenter 'Misbrugt i nattelivet', har oplevet det voldsomme miljø, der foregik på klubberne i København.

Kvinden har ønsket at være anonym grundet sin nuværende tilknytning til nattelivet, men B.T. er bekendt med hendes identitet.

For den unge kvinde startede det hele med, at hun sammen med veninderne på 17 år ikke var gammel nok til at komme ind i byen.

De blev ifølge hende introduceret til en gruppe af ældre fyre, der bestod af promotere og ejere af klubber i København, som kunne få dem ind, hvis de gjorde, hvad de blev bedt om.

»Den her drengegruppe har altid været vilde med piger under 18,« fortæller kvinden, der sammen med veninderne langsomt kom længere og længere ind i indercirklen i nattelivet.

»Sådan fortsatte det i noget tid, indtil de begyndte at tage kontakt til mig og min veninde omkring morgenfester.«

For den unge kvinde eskalerede morgenfesterne angiveligt fra en fin afslutning efter en tur på klubben til en voldsom affære, hvor hun følte sig udnyttet.

»De første mange morgenfester var rimelig uskyldige, men så begyndte det at udvikle sig til, at vi skulle være objekter, de tog coke fra,« fortæller hun og fortsætter:

»Og når det så ikke længere var sjovt, ville de have sex med os.«

Kvinden havde aldrig selv samleje med mændene til morgenfesterne, men oplevede ifølge eget udsagn sine veninder have.

På et tidspunkt i 2019 er den unge kvinde til en fest, der ender med at blive den sidste morgenfest, hun tager til med gruppen af mænd.

»Os, der var veninder, blev imellem de her morgenfester inviteret ud på et hotel til sushi. Eller sådan skulle det fremstå.«

»Der var sushi klar, da vi ankom, og vi skulle sidde dreng-pige, så vi sad imellem to af fyrene. Det blev mere og mere seksuelt at være der, og det var tydeligt, hvad hensigten var – at udnytte os.«

Selv fik den unge kvinde det dårligt til festen og tog hjem, mens resten af hendes veninder ifølge hende blev med mændene.

Arkiv: Fotoet er ikke relateret til historien. Foto: Jessica Christian Vis mere Arkiv: Fotoet er ikke relateret til historien. Foto: Jessica Christian

Efter den aften besluttede hun at trække sig fra festerne, der virkede vildere og vildere.

Hun valgte ifølge eget udsagn at ignorere, når der blev skrevet til hende, og til sidst stoppede korrespondancen.

I dag fortryder den unge kvinde ikke, at hun tog til morgenfesterne, men at hun ikke sagde nok fra.

»Jeg skulle være stået mere ved mine principper. Men ens grænser rykkes hver gang, man er med. Jeg føler mig heldig, at der ikke skete noget. Specielt når man hører de andre historier,« fortæller hun.

Hvorfor valgte I overhovedet at tage med? I var jo under 18 år, så I måtte jo egentlig ikke være på de her klubber?

»Det er jo altid sjovere at gøre det, man ikke må. Og når du er 16-17 år, så tror du, at du ved det hele, men det gør man ikke. Og man ved ikke, hvad der kan ske.«

Ifølge kvinden var der aldrig fysisk tvang involveret, når mændene ville have kvinderne til at 'betale tilbage' for at få dem ind på klubberne og til morgenfesterne.

»De insisterede mere. 'Gå ind i soveværelset. Tag dit tøj af'. Men hvis man blev ved med at sige nej, så stoppede de. I hvert fald med os.«

I stedet ændrede fremgangsmetoden sig.

»Så begyndte de at bestille coke og sige, at man 'skulle tage en bane' eller 'nu tager jeg en bane fra dine bryster'. Det var jo klart en måde, så de troede, vi endte med at ville være sammen med dem.«

B.T. har foreholdt kritikken for den 'klubkonge' kvinden har omtalt, men han har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Arkiv: Fotoet er ikke relateret til historien. Foto: Christian Charisius Vis mere Arkiv: Fotoet er ikke relateret til historien. Foto: Christian Charisius

Ligesom den 22-årige kvinde fortæller flere navngivne og unavngivne kvinder i dokumentaren fra TV 2, at de oplevede morgenfester med stoffer og grænseoverskridende adfærd.

Ti ud af de 53 udspurgte kvinder i dokumentaren fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb. Resten har været vidne til eller selv oplevet grænseoverskridende opførsel i miljøet.

22-årige Nataia Ifill Touborg fortæller til TV 2, at hun vågnede ved en morgenfest ved, at to mænd onanerede i hendes ansigt.

»Det er jo sindssygt grænseoverskridende. Jeg var virkelig ung, og de var virkelig gamle,« fortæller hun.

Også 24-årige Line fortæller i dokumentaren om, hvordan hun bliver inviteret til morgenfest af en 'klubkonge' sammen med en veninde.

De to bliver nødt til at stikke af fra lejligheden, da manden og hans venner forsøger at tvinge dem til sex.

Du kan se dokumentaren 'Misbrugt i nattelivet' på TV 2 Play.