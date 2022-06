Lyt til artiklen

»Vi har intet imod at stå frem, så here goes: Jeg er Roxanne, Jørgens kæreste!«

For nylig fortalte 67-årige Kirsten Siggaard, at hendes jævnaldrende eksmand – bankchefen Jørgen Andersen – havde fundet kærligheden i hendes veninde, hvilket for Grand Prix-sangerinden var »fuldstændig afslappet«.

Parret blev skilt for fem år tilbage efter 38 års ægteskab, men nu var det altså en unavngiven veninde gennem mange år, der var løbet med eksmanden.

Den veninde viser sig at være den 48-årige skuespillerinde Roxanne Tirskov, som betegner sig selv og Kirsten Siggaard som »bedste veninder«, siden hun tilbage i tiden var radiovært på program, hvor sangerinden var gæst.

ARKIV. Kirsten Siggard slog igennem i 80'erne, hvor hun flere gange deltog i Dansk Melodi Grand Prix sammen med musikeren Søren Bundgaard. De vandt sangkonkurrencen tre gange med numrene, 'Det' lige det', 'Sku' du spørg' fra no'en' og 'Ka' du se hva' jeg sa'. Foto: Asger Ladefoged

»Kirsten og jeg klikkede bare fra start, og så har vi været venner siden. Så lærer man jo hinandens omgangskreds at kende, så jeg har også kendt Jørgen i mange år,« fortæller Roxanne Tirskov til B.T.

Heldigvis var der ingen sure miner fra Kirsten Siggaard, da forholdet startede for et halvt år siden.

Så Roxanne kalder kærligheden mellem hende og Jørgen Andersen for »en julegave til hinanden«.

»Jørgen og jeg har været kammerater længe og snakket om stort og småt sammen. Men så pludselig indrømmer han, at hans følelser for mig var langt varmere end bare venskabelige, og så begyndte jeg også at tænke, om ikke der var noget om snakken,« forklarer Roxanne med et grin.

Roxanne Tirkov og Jørgen Andersen. Foto: Privat

»Han havde gået med det nogle måneder, for han ville jo heller ikke risikere at sige det og så miste mig. Men jeg blev slet ikke forskrækket.«

Så Kirsten Siggaard, Jørgen Andersen og Roxanne Tirskovs venskab består endnu – og har altså kun skabt mere kærlighed.