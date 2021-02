Hun vil tilbage til dér, hvor det hele begyndte.

I 38 år boede sangerinden Kirsten Siggard i Vindinge ved Roskilde – og ny flytter hun tilbage igen, skriver Her og Nu.

Den 66-årige grandprix-stjerne boede dengang i byen sammen med sin mand gennem 38 år, Jørgen Andersen, og deres to fælles sønner. Men efter skilsmissen i 2017 flyttede hun væk.

De seneste to år har hun boet til leje i Greve, men for kort tid siden fik hun solgt sit sommerhus i Vestsjælland, og derfor har hun nu slået til på et hus i den gamle hjemby.

Den 66-årige sangerinde blev skilt i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den 66-årige sangerinde blev skilt i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er særligt de to sønner, Kasper og Mads, der får Kirsten Siggard til at rykke tilbage til byen, fortæller hun.

»Jeg kan overtage det i april. Jeg skal have nyt køkken og så skal det males. Det bliver dejligt. Min søn Kasper bor lige i nærheden med sin familie, så jeg kommer tæt på mine to dejlige børnebørn. Jeg håber også, at Mads finder ud af København igen på et tidspunkt og kommer hjem,« fortæller Kirsten Siggard.

Det var også i Vindinge, Kirsten Siggard boede, da hun for alvor slog igennem.

I 1980'erne deltog hun flere gange i Dansk Melodi Grand Prix sammen med musikeren Søren Bundgaard. De vandt sangkonkurrencen tre gange med numrene, 'Det' lige det', 'Sku' du spørg' fra no'en' og 'Ka' du se hva' jeg sa'.