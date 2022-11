Lyt til artiklen

Den kinesisk-canadiske popstjerne Kris Wu er fredag blevet idømt 13 års fængsel for voldtægt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP News, der har fået adgang til retsdokumenter i sagen.

Dommen lyder på '11 år og seks måneders fængsel for voldtægt' og yderligere 'et år og ti måneders fængsel for at samle folk til at begå utroskab', viser retsdokumentet.

Kris Wu blev dømt i Kina og vil efter sin afsoning blive deporteret til Canada, hvor han haft statsborgerskab siden 00erne.

Kris Wu debuterede som sanger tilbage i 2012 med K-pop bandet Exo.

Den kinesisk-canadiske popstjerne blev anholdt og sigtet for voldtægt tilbage i august 2021 efter en influencer anklagede ham for voldtægt, da hun var 17 år gammel.

Ifølge det britiske medie The Guardian blev Kris Wu stillet for en dommer bag lukkede døre.

I Kina kan voldtægt give mellem tre og ti års fængsel, og i særlige tilfælde kan en voldtægt give livstid eller dødsstraf, skriver The Guardian.