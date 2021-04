Hun begyndte sin karriere som stylist, er siden blevet en af verdens mest kendte kvinder – og nu kan hun også skrive milliardær på visitkortet.

Efter i årevis at have ligget som en bejler, er det nu lykkedes realitystjernen Kim Kardashian West at rykke op i milliardærligaen.

Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, der tirsdag har udgivet listen over verdens milliardærer.

Ifølge Forbes har Kim Kardashian West's formue taget et gigantisk hop siden oktober. Der var den vurderet til 780 millioner dollar (4,9 milliarder kroner), mens den altså nu vurderes til en milliard dollar (6,3 milliarder kroner).

Og det er slet ikke så ringe for den 40-årige Kim Kardashian, der begyndte karrieren som stylist og slyngveninde til hotelarvingen Paris Hilton i begyndelsen af 00erne.

Siden fik hun et gennembrud i familiens realityserie ‘Keeping up With The Kardashians’, der gav Kardashian-klanen en pæn millionindtægt. Undervejs blev både hun og hendes fire søstre samt deres mor grint af og kaldt talentløse.

Men mon ikke, at kritikerne har tørret grinene væk for længst? For reality-showet har tilsyneladende været et fantastisk afsæt for Kardashian-søstrene, der siden er blevet hardcore forretningskvinder – godt båret frem af deres evne til at favne og bruge de sociale medier.

Kim Kardashian Wests lillesøster Kylie Jenner blev allerede i 2019 som 22-årige udnævnt til den yngste selvskabte milliardær af Forbes, efter at hun havde scoret en formue på sit kosmetikfirma. Firmaet viste sig dog siden at være nogle hundrede milliarder mindre værd end først antaget, og Forbes trak under stort påstyr titlen tilbage.

Kim Kardashian og Kylie Jenner ses her med deres søster Kendall Kardashian (midt), der også har skabt en formue som blandt andet topmodel og influencer. Foto: ANGELA WEISS

Men ikke desto mindre var Kylie Jenners imperium en indbringende forretning, og det førte til, at storesøster Kim Kardashian også kastede sig ind i kostemetikbranchen.

I 2017 – efter at Kylie havde fået succes med ‘Kylie Cosmetics’ – dannede Kim Kardashian ‘KKW Beauty. Mærket blev lanceret efter samme model som Kylies – gennem massiv markedsføring på de sociale medier, hvor Kardashian-søstrene har mange hundrede millioner følgere.

Kims første parti på 300.000 makeup-puddersæt blev udsolgt på to timer, og i 2018 udvidede hun virksomheden til både at forhandle læbestifter, parfumer og øjenskygger, hvilket bragte omsætningen op på 100 millioner dollar.

Kosmetikbranchen har været en succesrig vej for Kim Kardashian. Da hun sidste år solgte 20 procent af selskabet til kosmetikgiganten Coty, der også har købt sig ind i Kylie Cosmetics, fik hun 200 millioner dollar. Forbes vurderer den resterende del af selskabet, som hun stadig ejer, til at have en værdi af 500 millioner dollar.

Det kan godt være, at Kim Kardashian ikke lykkedes med sit ægteskab med Kanye West, men hun kan glæde sig over at det går godt med hendes forretninger. Foto: ANGELA WEISS

Dertil kommer, at Kim Kardashian West også har en særdeles indbringende forretning i form af en serie shapewear, som hun har lanceret under navnet ‘Skims’. Her har hun været særdeles snedig, for da forbrugerne under coronapandemien fik mere fokus på komfortabelt tøj frem for at stramme deller og baller ind, så lancerede Skims hurtigt en ny serie af det mere behagelige loungewear.

Forbes har anslået, at Kim Kardashian's del af Skims har en værdi på 225 millioner kroner.

Foruden de to store forretningsformer, så har Kim Kardashian også en stor formue baseret på penge, hun har tjent på reality-tv. Angiveligt har hun tjent mindst ti millioner dollar om året i de 13 år, som serien har kørt. En del penge har hun investeret i luksuriøse ejendomme – blandt andet ejer hun flere i rigmandsområdet Calabasas i Los Angeles.

Dertil kommer, at hun med 213 millioner følgere kan tjene vilde millionsummer for et enkelt opslag på de sociale medier.

Angiveligt kan Kim Kardashian tjene hele 858.000 dollar (5,4 millioner kroner) på at dele et enkelt instagramopslag, afslørede Hopper HQ, et planlægning- og overvågningsredskab til de sociale medier forleden.

Det er dog noget mindre end hendes lillesøster Kylie Jenner, der kan tjene hele 986.000 dollar (6,2 millioner kroner).