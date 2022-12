Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan godt være, supermarkedskæden Aldis exit fra Danmark har skabt drama på det danske discountmarked. Men det er intet i forhold til det drama, der de seneste år har foregået i den stenrige familie bag Aldi.

Her har en afdød enke forsøgt at gøre svigerdatteren og børnebørnene arveløse, mens en søn har sagsøgt sin mor og søstre. B.T. ser nærmere på den pressesky tyske milliardærfamilie.

126 milliarder kroner. Så meget er Theo Albrecht Junior og hans familie værd ifølge Forbes. Og de er kun en ud af to grene af den stenrige Aldi-familie, der de senere år er blevet kendt for alt det, de hader.

Grundstenen til Aldi blev lagt i 1946, da de to brødre, Theo og Karl Albrecht, overtog deres mors dagligvareforretning i den tyske by Essen. Den ene butik blev hurtigt til flere, og 1960 delte brødrene deres virksomhed i to dele, den sydlige og den nordlige, da de ikke kunne blive enige om, hvorvidt de skulle sælge cigaretter.

Babette Albrecht har ikke noget imod at stå frem i medierne Foto: Rolf Vennenbernd Vis mere Babette Albrecht har ikke noget imod at stå frem i medierne Foto: Rolf Vennenbernd

De havde dog stadig fælles fodslag, og i 1961 åbnede de verdens første discountbutik og gav den navnet Aldi, som er en forkortelse for af 'Albrecht' og 'Diskont' (det tyske ord for discount, red).

Familien fandt dog hurtigt ud af, at vejen frem for dem ikke var at være alt for offentlige.

I 1971 blev Theo Albrecht nemlig kidnappet af den vesttyske venstreekstremistiske gruppe Rote Armee Fraktion (RAF). Hele 17 dage var Theo Albrecht i deres varetægt, inden familien betalte en løsesum på omkring 13,3 millioner kroner for at få ham fri.

Siden blev familien enige om at trække sig helt fra offentlighedens søgelys i en så ekstrem grad, at der kun findes meget få billeder af dem.

Aldi-grundlægger Theo Albrecht. Foto: ROLAND SCHEIDEMANN Vis mere Aldi-grundlægger Theo Albrecht. Foto: ROLAND SCHEIDEMANN

Eller de blev næsten enige. For Bebette Albrecht, der er enke efter Aldi-grundlæggeren Theo Albrechts søn, Berthold Albrecht, valgte ikke at følge de regler.

Den nu 63-årige enke har i årevis været ligeglad med familiens regler. Hun har givet interviews i billedblade og medvirket i alt fra oktoberfest til den tyske udgave af 'Vild med Dans'. Desuden har hun efter sin mands død brugt en formue på veteranbiler og kunst, skriver Businessinsider.

Det førte til, at den ellers så hemmelighedsfulde familie brød en årelang tavshed.

For da enken efter grundlæggeren Theo Albrecht, Cäcilie Albrecht, i 2018 døde, brød balladen ud. Hun ejede frem til sin død 61 procent af Aldi Nord, og i sit testamente skrev hun, at Babette Albrecht skal holdes ude for enhver indflydelse i virksomhedens beslutninger. Og at det samme skulle gælde enkens børn.

Babette Albrecht til oktoberfest i 2019. Foto: Ursula D'ren Vis mere Babette Albrecht til oktoberfest i 2019. Foto: Ursula D'ren

Det samme gælder ifølge testamentet Babette Albrechts fem børn.

»Med dette dokument forsøger jeg at bevare vores families filosofi, som er at tjene og udvikle Aldi Nord, at tilsidesætte egne interesser og at føre en afholdende og moderat livsstil,« stod der i testamentet ifølge The Guardian.

Cäcilie Albrechts anden søn, Theo Albrecht Junior var bestemt heller ikke begejstret for sin svigerinde:

»Du er en belastning for vores virksomhed med din indstilling og livsstil,« skrev han til hende i 2014 ifølge Der Spiegel, har Berlingske beskrevet.

Og bedre bliver det ikke af, at Cäcilie Albrecht i sit testamente også anklagede Babette Albrecht for at have brugt mere end 100 millioner euro (743 millioner kroner) fra en af fondene bag Aldi.

Aldi-grundlægger Karl Albrecht. Foto: - Vis mere Aldi-grundlægger Karl Albrecht. Foto: -

I 2020 kom der nye anklager frem, da Babette Albrechts egen søn, Nicolay Albrecht, anklagede sin mor og tre søstre for at tage penge fra familiens fond, skriver Forbes.

Sønnen meldte sin mor til politiet i august 2020, og det forlød dengang, at der formentlig ville komme en retssag. Der har dog ikke siden været meldinger om, at en retssag skulle have været foregået.

Babette Albrecht og hendes familie har over for The Guardian og flere andre medier gennem tiden benægtet at have gjort noget galt.

Det er den nu 72 årige Theo Albrecht Junior, der er overhoved for Aldi Nord.

Babette Albrecht, da hun i 2019 medvirkede i et danseprogram på RTL. Foto: Rolf Vennenbernd Vis mere Babette Albrecht, da hun i 2019 medvirkede i et danseprogram på RTL. Foto: Rolf Vennenbernd

Mens oplysningerne er få om familien bag Aldi Nord, så er de endnu færre om familien bag Aldi Syd.

Karl Albrecht, der var den anden af de to brødre, der grundlagde forretninger, og som var overhoved for Aldi Syd, var engang Tysklands rigeste mand

Da han døde i 2014 var has formue på 26 milliarder dollar ifølge Businessinsider.

»Karl Albrecht ønskede ingen offentlig opmærksomhed og afviste altid enhver hæder og førte et afsondret liv. Han var en retfærdig og pålidelig iværksætter og en mand, der levede efter sine kristne værdier,« lød det i en meddelelse fra Aldi, da han døde.

Han efterlod sig børn, Karl Jr, der nu er 71 år, og Beate, der er 66 år, der har arvet hans formue. De har aldrig udtalt sig til pressen.

Aldi har i dag over 10.000 butikker fordelt over 20 lande.

Aldi Syd dækker det sydlige Tyskland, USA, Storbritannien, Australien og det østlige Europa, mens Aldi Nord dækker det vestlige Tyskland samt det vestlige, nordlige og sydlige Europa.