Hvis efternavnet Koch siger dig noget, så er du ikke helt gal på den.

For bag lige netop det efternavn finder du tre brødre, der i en lang årrække i den grad har markeret sig på hele Danmarks madscene – og nu er to af de tre brødre klar til at indtage madscenen i Odense med deres restaurant 'Det Glade Vanvid'.

Det oplyser Barfoed Group på deres hjemmeside.

Det er selvfølgelig brødrene Lasse, Michael og ikke mindst Jesper Koch, der er tale om. Sidstnævnte bror driver til dagligt Michelin-restauranten Alsik i Sønderborg og er også dommer i det populære TV-program Masterchef.

Sammen med sine brødre Lasse og Michael udviklede de i 2008 Det glade Vanvid, som Lasse og Michael Koch nu står i spidsen for.

Den kommende restaurant skal ligge lige i starten af gågaden på Vestergade 1.

»Vi er meget glade for at kunne åbne på en så central placering i Odense, og vi ser frem til at lære byen godt at kende og håber, at Odense vil tage godt i mod os,« siger Lasse Koch i en pressemeddelelse.

Og hvad bliver det så for en slags mad, man kan indtage, tænker du nok.

En aften på den nye restaurant kommer til at byde på fire serveringer. Først en appetizer med cava til og derefter tre retter med syv udvalgte vine til, man kan forsyne sig med i vinbaren.

»Vi elsker at servere lækker mad og yde den bedste service til vores gæster, og vi ser det som vores fornemste opgave, at alle skal føle sig tilpas og kræset for, uanset hvad den enkelte måtte foretrække. Er gæsten til alkohol eller ej? En vegansk eller en vegetarisk menu? Vi står klar med det hele – sådan ville vi tage imod gæster i eget hjem, så sådan skal det være,« siger Lasse Koch.

Koncerndirektør for Barfoed Group, Frederik Barfoed, fortæller, at han længe har været på udkig efter den rette lokation til Koch-brødrenes kommende restaurant.

»Jeg lærte Brødrene Koch at kende på et af vores projekter i København, og jeg har fra starten været dybt imponeret af deres meget professionelle tilgang til kvalitet af råvarer og hele driften af deres restauranter, og når man så spiser hos dem, så bliver alle forventninger til fulde indfriet,« siger han.