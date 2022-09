Lyt til artiklen

Det var bestemt en overraskelse for mange, da DR tirsdag meldte ud, at programmet 'Detektor' lukker ned, fordi man fra mediekoncernens side gerne vil satse mere på podcast.

På de sociale medier har kendte journalister som Cecilie Beck og programmets vært Adina Ren meldt deres frustration over, at man hos DR har valgt at stoppe programmet.

Også radiovært Peter Falktoft skriver, at man har 'læst rummet dårligt' hos DR.

'Tænk sig man kan læse rummet så dårligt som @DRkoncern gør her. I en tid, hvor misinformation og usikkerhed om hvad der er sandt og falsk buldrer afsted, så vælger man, gud hjælpe os, at afvikle programmet hvis formål er at komme den slags til livs'.

Til B.T. forklarer generaldirektør Maria Rørbye Rønn, hvorfor man har valgt at nedlægge programmet.

»Vurderingen af, hvilke formater der kører videre og ej, det er beslutninger, der er taget tættere på produktet. Det, der er det afgørende er, at vi omstiller vores indhold. Og det skal fungere på DR tv og DR lyd, og det er de kriterier, der går igen i de her ændringer programmæssigt.«

Mener I, at der ikke behov for et program, der faktatjekker?

»Det er der i hvert fald. Jeg håber, at faktatjekning er noget, alle medier i Danmark beskæftiger sig med. Det, at vi nedlægger et format, har jo ikke noget at gøre med, at vi ikke vil faktatjekke eller er kritiske fremover. Det er en fuldstændig del af vores journalistiske opgave og virksomhed.«

Havde Detektor så sin eksistensberettigelse til at starte med, hvis alle i forvejen gjorde det?

»Jeg tror også, at det var relativt nyt, den måde der blev sat fokus på det. Men det er over ti år siden. Virkeligheden er en anden i dag, og jeg tror, at faktatjekning er rigtig vigtigt at have i al journalistisk virksomhed. Det har ikke noget med det konkrete format at gøre.«

Er opgaven med at faktatjekke så løst på DR?

»Den skal vi da løse løbende hele tiden i alt hvad vi foretager os.«

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for DR, mener ikke, det vil ændre på faktatjekningen hos DR. Foto: Linda Kastrup Vis mere Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for DR, mener ikke, det vil ændre på faktatjekningen hos DR. Foto: Linda Kastrup

Tidligere vært på Detektor og nuværende politiskreporter på TV 2 Camilla Stampe er også uforstående over for beslutningen..

'Detektor var en stor succes under valgkampen i ‘19, så hvorfor DR ikke fortsætter med faktatjek på dr.dk de kommende måneder, forstår jeg intet af. Til gengæld efterlader det så et rum til alle andre medier, der nu skal faktatjekke for fuld musik'.

Også vært Sandie West har meldt sig i koret af folk, der er overrasket over beslutningen.

'Det virker weird at lukke et program, der udfører DRs kerneopgave, i et valgår. Og med en redaktion, der ikke kan koste mange basører', skriver hun.

Men det mener generaldirektøren ikke..

Går I ikke på kompromis med jeres public service-forpligtelser, når I netop skærer i nyheder og kultur, men derimod prioriterer livsstilsprogrammer og underholdning?

»Vi prioriterer ikke livsstilsprogrammer og underholdning. Vi prioriterer i den grad nyheder og kultur. Det ændrer ikke på, at der skal ændringer til i programportefølje for at lykkedes fremadrettet. Vi har et mål om at ramme 9 ud af 10 danskere med vores nyheder.«

Flere tror, at Detektor lukker fordi DRs ledelse gerne vil styge politikerne med hårene for at undgå nedskæringer. Er det korrekt?

»Nej, det er det ikke. Når vi beslutter vores konkrete programvirksomhed, så gør vi det i forhold til det, som er bedst i forhold til det, der er bedst for seere og lyttere og bruger, og den udvikling, vi mener DR skal have for at løfte DR's public serviceopgaven fremadrettet.«

Helt konkret, hvad prioriterer I så i stedet for Detektor?

»Vi prioriterer at have høj kvalitet i alle vores journalistiske udkomme. At vi er troværdige, at vi aldrig går ud med noget, der ikke holder vand. At vi faktatjekker. At vi er kritiske og oplysende. Det skal gennemsyre alt vores journalistik. Det har intet med det konkrete format at gøre.«